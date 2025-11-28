Μεξικό: Παραιτήθηκε ο γενικός εισαγγελέας μετά από διαφωνίες με την πρόεδρο

Ο γενικός εισαγγελέας του Μεξικού Αλεχάντρο Χερτς υπέβαλε την παραίτησή του χθες, Πέμπτη, ύστερα από σχετικό αίτημα της προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Γερουσία, που έλαβε την επιστολή αποχώρησής του.

Η παραίτηση του κ. Χερτς, ο οποίος είχε διοριστεί το 2019 με θητεία έως το 2028, ήρθε σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης ανάμεσα στον ίδιο και την πρόεδρο, με φόντο διαρροές ευαίσθητων υποθέσεων στα μεξικανικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η σχέση των δύο πλευρών είχε επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς υπήρχαν διαφωνίες για τον τρόπο που χειρίζονταν ορισμένες σημαντικές δικαστικές έρευνες.

Το πρωί της Πέμπτης, πριν γίνει γνωστή η αποχώρηση, η κα Σέινμπαουμ είχε τονίσει δημόσια την ανάγκη για πιο στενό συντονισμό ανάμεσα στη Γενική Εισαγγελία και τις εισαγγελίες των μεξικανικών πολιτειών, στο πλαίσιο της μάχης κατά του οργανωμένου εγκλήματος. «Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο συντονισμό των πολιτειακών εισαγγελιών και της γενικής εισαγγελίας της Δημοκρατίας», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης πρωινής συνέντευξης Τύπου.

Η παραίτηση του κ. Χερτς αναμένεται να επικυρωθεί από τη Γερουσία, η οποία θα εξετάσει επίσης το πρόσωπο που θα τον διαδεχθεί, έπειτα από πρόταση της προέδρου Σέινμπαουμ. Παράλληλα, μεξικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η αποχώρησή του ίσως σχετίζεται με τη διαρροή στοιχείων σχετικά με έρευνα για διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο Ραούλ Ρότσα, συνιδιοκτήτης του διαγωνισμού Miss Universe.

Ο Αλεχάντρο Χερτς είχε τοποθετηθεί στο αξίωμα από τον πρώην πρόεδρο και πολιτικό μέντορα της σημερινής ηγέτιδας, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ. Το 2022, είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων, κατηγορούμενος για κατάχρηση εξουσίας, καθώς είχε διατάξει τη φυλάκιση της πρώην πεθεράς του αδελφού του και πρώην κουνιάδας του, τις οποίες θεωρούσε υπεύθυνες για τον θάνατο του Φεδερίκο Χερτς, ηλικίας 81 ετών. Τελικά, οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες με ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η υπόθεση αυτή είχε ήδη πλήξει σοβαρά το κύρος του εισαγγελέα, ενώ η νέα κρίση με την προεδρία φαίνεται πως αποτέλεσε την οριστική ρήξη στις σχέσεις του με την κυβέρνηση.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP.

