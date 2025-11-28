Ελένη Κοκκίδου: «Έκανα παρέα με διανούμενους, έψαχνα ανθρώπους να μου βρούνε μια λύση ύπαρξης»

Η αγαπημένη ηθοποιός Ελένη Κοκκίδου βρέθηκε καλεσμένη στη βραδινή εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα στο Action 24, όπου μίλησε με ειλικρίνεια για τις υπαρξιακές της ανησυχίες, την πορεία της στο θέατρο και την αναγνωρισιμότητα που απέκτησε μέσα από την τηλεόραση.

Η ίδια αποκάλυψε πως, παρά το χαμόγελο και τη θετική της διάθεση, βίωνε έντονα συναισθήματα και εσωτερικές αναζητήσεις. «Ήμουν χαρούμενο παιδί γιατί είχα αγάπη, αλλά υπέφερα εσωτερικά. Έκανα παρέα με διανούμενους, έψαχνα ανθρώπους να μου βρούνε μια λύση ύπαρξης», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Μιλώντας για τη σχέση της με το θέατρο και τη δημοσιότητα, η Ελένη Κοκκίδου τόνισε πως ποτέ δεν την ενδιέφερε η προβολή ή τα εξώφυλλα, αλλά η ουσία της υποκριτικής τέχνης. «Στο θέατρο πάντα ήθελα να φτάνω στην απλότητα και τη φυσικότητα. Δεν κρύβομαι, αλλά δεν ήταν σκοπός ζωής να γίνω μια πασίγνωστη ηθοποιός στην τηλεόραση με εξώφυλλα», είπε, εξηγώντας πως μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα», που κράτησε για δέκα χρόνια, βίωσε μια ξεχωριστή εμπειρία.

«Ήταν μια εμπειρία ενός μέσου να κάνεις κωμωδία στην κάμερα. Δεν σε γνωρίζουν μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πήρα ότι σταμάτησα να παίρνω σοβαρά τον εαυτό μου. Όταν τέλειωσε αυτή η εμπειρία, είπα αμέσως άντε γεια κι έκανα κάτι δραματικό. Το έχω και το ένα και το άλλο. Όσο περισσότερες εμπειρίες έχεις, τόσο πιο πλούσιος είσαι», κατέληξε η δημοφιλής ηθοποιός.

