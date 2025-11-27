Εικόνες-σοκ από το σπίτι της 75χρονης στη Σαλαμίνα: Υπάρχουν αίματα από τους τοίχους μέχρι το πι – «Ήταν ψυχρό και προμελετημένο έγκλημα» λέει η κόρη της

Σοκ προκαλούν οι εικόνες μέσα από από το σπίτι της 75χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε άγρια από την 46χρονη νύφη της στη Σαλαμίνα.

Στις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το Livenews, φαίνονται αίματα παντού μέσα στο σπίτι. Στους τοίχους, τις εικόνες, ακόμη και στο πι της ηλικιωμένης. Οι εικόνες αυτές σε συνδυασμό με την απολογία της 46χρονης έχουν οδηγήσει τις Αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο το έγκλημα να ήταν προμελετημένο. Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη ισχυρίστηκε ότι σκότωσε την πεθερά της επειδή νόμιζε ότι την κατάλαβε.

Στοιχεία που δείχνουν προμελέτη

Φαίνεται πως η 46χρονη είχε σκεφτεί και την παραμικρή λεπτομέρεια. Από την ώρα που έδρασε, τις κάμερες που έκλεισε, τα σύνεργα που χρησιμοποίησε, μέχρι τη δικαιολογία που θα πει αν τυχόν την πιάσουν. Από την πρώτη στιγμή όμως υπήρχαν στοιχεία που έδειχναν πως ο δολοφόνος δεν ήταν ένας απλός ληστής, αλλά κάποιος από το κοντινό περιβάλλον του θύματος.

Ακόμα και η κόρη της 75χρονης απορούσε πώς είναι δυνατόν ο ληστής που κατακρεούργησε τη μητέρα της, να ψάχνει στοχευμένα σε ένα μόνο κομμάτι του σπιτιού αφήνοντας το υπόλοιπο άθικτο.

Προμελέτη δείχνει ακόμα και το σημείο που επέλεξε η 46χρονη για να εισβάλλει στο σπίτι. Με ένα σφυράκι σπάει το τζάμι, μπαίνει στο σαλόνι και κατευθύνεται στην κρεβατοκάμαρα. Τότε αρχίζουν τα βασανιστικά 40 λεπτά για την ανυπεράσπιστη ηλικιωμένη γυναίκα. Την βασανίζει μέχρι θανάτου. Τα χτυπήματα δείχνουν μένος, αλλά ο τρόπος δράσης μεθοδικότητα.

Δείτε τις εικόνες-σοκ:

Οργή προκαλεί ο τρόπος που αρχικά περιέγραφε η 46χρονη τον τόπο του εγκλήματος πριν ομολογήσει:

«Σήμερα βρήκε την οικογένειά μας ένα μεγάλο κακό, καθώς εγώ και η αδερφή του άντρα μου βρήκαμε την πεθερά μου σκοτωμένη μέσα στο σπίτι της. Αυτήν την στιγμή που σας μιλάω είμαι πάρα πολύ συγκλονισμένη αλλά θα προσπαθήσω να σας πω ό,τι ακριβώς συνέβη σήμερα για να σας βοηθήσω να βρείτε αυτούς που έκαναν κακό στην πεθερά μου. Σήμερα έμαθα ότι μέσα στο σπίτι της είχε λεφτά, κάπου 6 – 8 χιλιάδες ευρώ. Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα αυτό που συνέβη στην οικογένειά μας. Την αγαπούσα πάρα πολύ την κυρία Στέλλα».

Κόρη 75χρονης: «Ήταν ψυχρό και προμελετημένο έγκλημα – Ο αδερφός μου είναι και αυτός θύμα»

«Ο αδερφός μου νόμιζε ότι τα χρήματα είχαν κατατεθεί στην τράπεζα, έτσι του είχε πει η μητέρα μου. Αυτό είπε ότι δεν ήξερε, δεν είπε ότι δεν ήξερε αν υπάρχουν χρήματα», δήλωσε η κόρη της 75χρονης. «Ο αδερφός μου είναι και αυτός θύμα σε αυτήν την υπόθεση και περνάει πάρα πολύ δύσκολα, οπότε δεν είναι ωραίο να ρίχνουμε βολές. Περνάει παρά πολύ δύσκολα. Τον αδερφό μου τον παρακολουθούσανε πάρα πολύ στενά οι άνθρωποι της Αστυνομίας σαν ύποπτο», σημειώνει.

«Έχω μάθει περίπου τι λένε τα ηχητικά… όσο και να προσπαθούμε να κρατηθούμε όρθιοι, να δείξουμε πίστη, ανωτερότητα, δεν μπορώ να κρύψω ότι αυτή είναι η πιο σκληρή στιγμή που ζούμε τον τελευταίο μήνα, να ακούμε τη μάνα μας να παρακαλεί για τη ζωή της από έναν άνθρωπο δικό μας. Είναι πολύ δύσκολη στιγμή αυτή, όμως μέσα σε όλο αυτό θέλουμε να παλέψουμε για τα παιδιά μας, γιατί έχουμε και πολλά παιδιά όλοι και να τους δώσουμε δύναμη, να δείξουμε τι πραγματικά έχει αξία» πρόσθεσε, ξεσπώντας σε λυγμούς.

«Φοβόμουν μην κάνει κακό στα παιδιά μου, είχα ενημερώσει και τη ΓΑΔΑ για αυτό. Φοβόμουν γιατί είχε ξεφύγει, φαινόταν στο βλέμμα της. Πριν από αυτό όμως, δεν πίστευα ότι μπορεί να κάνει κακό. Θεωρώ ότι ξέφυγε η κατάσταση, είναι πολύ λεπτή αυτή η γραμμή».

«Άκουσα, λέει, ότι ζητάει συγγνώμη, ότι μετανοεί. Είναι πραγματικά ειρωνικό ότι είχε κανονίσει να κάνει ευχέλαιο τώρα την Τετάρτη πριν τη συλλάβουν. (…) Δεν το πιστεύω ότι έχει μετανοήσει. Από πού να ζητήσει συγγνώμη; Από τη μάνα μου που είναι στο χώμα με αυτόν τον τρόπο; Δεν θα παραδινόταν άμα δεν την είχαν πιάσει. Προσωπικό κίνητρο είχε σίγουρα γιατί αν ήθελε να την κλέψει την μάνα μου, την έκλεβε και πρωί. Ήταν οργανωμένο, ψυχρό και προμελετημένο έγκλημα», κατέληξε η κόρης της 75χρονης.