Δολοφονία στην Σαλαμίνα: «Μετανιώνω πικρά, απορώ πώς έφτασα σε αυτό το σημείο» λέει η 46χρονη – Αύριο η απολογία της

κοινωνία

Σαλαμίνα δολοφόνος

Μετανιωμένη και συντετριμμένη εμφανίζεται τώρα η 46χρονη που σκότωσε την 75χρονη πεθερά της, στο σπίτι της στη Σαλαμίνα, τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου, ομολογώντας το άγριο έγκλημα.

«Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό», δήλωσε στον ΑΝΤ1.

Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή, μετά την άφιξή της στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά. Σε βάρος της έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

 

«Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω» έλεγε η 75χρονη λίγο πριν δολοφονηθεί

Τα στοιχεία που έχουν προκύψει προκαλούν σοκ, καθώς τρία κρίσιμα λάθη της 46χρονης φαίνεται πως οδήγησαν στην ταυτοποίησή της. Το σημαντικότερο αφορά την κάμερα στο εσωτερικό του σπιτιού της 75χρονης, την οποία η δράστιδα φέρεται να απενεργοποίησε μέσω εφαρμογής στο κινητό της, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το μικρόφωνο. Έτσι καταγράφηκε ηχητικό ντοκουμέντο διάρκειας περίπου 35 λεπτών, στο οποίο ακούγεται το θύμα να εκλιπαρεί για τη ζωή του και λίγο πριν ξεψυχήσει να λέει το «Πάτερ ημών».

Από το ηχητικό προκύπτει ότι η ηλικιωμένη δεν είχε αντιληφθεί ποιος κρυβόταν πίσω από την κουκούλα, καθώς η 46χρονη φορούσε μπλουζάκι με κουκούλα και μιλούσε ψιθυριστά, αλλοιώνοντας τη φωνή της. Το θύμα νόμιζε ότι είχε απέναντί της άνδρα, κάτι που διαψεύδει τον ισχυρισμό της κατηγορούμενης ότι φοβήθηκε πως πως την αναγνώρισε.

Υπενθυμίζεται πως η 46χρονη έχει αναφέρει στους αστυνομικούς ότι προχώρησε στην πράξη επειδή φοβήθηκε πως η πεθερά της θα την αναγνώριζε.

Το Mega παρουσιάζει τη συνομιλία που ακούγεται στο ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές.

  • 46χρονη νύφη: (με βαριά φωνή) Πού είναι τα λεφτά, δώσε μου τα λεφτά!
  • 75χρονη πεθερά: Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό.
  • 46χρονη νύφη: Πού είναι τα λεφτά;
  • 75χρονη πεθερά: Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό. Πάρε τα λεφτά και φύγε.
  • 46χρονη νύφη: …
  • 75χρονη πεθερά: Αγόρι μου δεν έχεις μάνα;
  • 46χρονη νύφη: …
  • 75χρονη πεθερά: Τι θέλεις να με σκοτώσεις; Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω…

 

 

 

 

