LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 27/11/2025 Enikos Newsroom 09:58, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 Media Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Τραγωδία στο Πέραμα: Μία νεκρή έπειτα από ανατροπή φορτηγού Συντάξεις Ιανουαρίου: Πότε θα καταβληθούν και ποιοι θα δουν αυξήσεις – Αύριο η πληρωμή για την επιστροφή ενοικίου Συνταγή για σπιτική σάλτσα μουστάρδας ντιζόν Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 1 ώρα πριν Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άμεση εκ νέου κλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζητεί η ΝΔ – Επιφυλάσσεται για βίαιη προσαγωγή 1 ώρα πριν Χονγκ Κονγκ: Στους 55 οι νεκροί από τη φωτιά, ενώ η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται 24 ώρες μετά – Πολλοί κάτοικοι αγνοούνται ακόμη 3 ώρες πριν Κακοκαιρία Adel: Στα όρια της υπερχείλισης ο Ποταμός στην Κέρκυρα, προβλήματα στους δρόμους – Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Αιτωλοακαρνανία 1 ώρα πριν Τουρκία: Η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση δεν έχει τη δικαιοδοσία να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις – Η αντίδραση στην υπογραφή ΑΟΖ Κύπρου – Λιβάνου 3 ώρες πριν Ρόδος: Τα σενάρια που εξετάζονται για τα αίτια της τραγωδίας – «Ήρωας και αθάνατος» έγραψε ο πατέρας του 19χρονου 58 λεπτά πριν Η ζωή για 3 ζώδια γίνεται πολύ πιο εύκολη – «Ξεπερνάτε όλα τα εμπόδια» 3 ώρες πριν Ανακαλύφθηκε μυστηριώδες γλυπτό «Μάσκας Θανάτου» – Η «παγωμένη» έκφραση 2 ώρες πριν Αναγκάζει την έφηβη κόρη της να πληρώνει ενοίκιο – «Δεν μου αρέσει που σπαταλάει όλα της τα χρήματα» 5 ώρες πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις τη γάτα σε 15 δευτερόλεπτα 3 ημέρες πριν Επίδομα 250 ευρώ: Δείτε εδώ αν το δικαιούστε 2 λεπτά πριν Κακοκαιρία Adel: Ξηλώθηκαν στέγαστρα και δέντρα στην Φοινικούντα – Χωρίς ρεύμα η περιοχή 7 λεπτά πριν Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: «Παρακαλούσα τον χειριστή να κόψει ταχύτητα» είπε η μητέρα του – Συνεχίζεται η δίκη 13 λεπτά πριν Σταύρος Νικολαΐδης: «Έχω βιώσει απόρριψη από τους γονείς μου» 17 λεπτά πριν Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα κλήση για κατάθεση στον Γ. Ξυλούρη – «Μας κάνει τρομερή εντύπωση αυτή η αλλαγή της ΝΔ», είπε η Μιλένα Αποστολάκη 22 λεπτά πριν Ευλογιά: Πάνω από 423.000 ζώα έχουν θανατωθεί Long Covid: Ποιες είναι οι 8 παραλλαγές που εντόπισε το Harvard – Πώς θα καταλάβετε αν έχετε κάποια; Άδωνις Γεωργιάδης: Δωρεάν έλεγχος γονιμότητας από το 2026-Ποιες γυναίκες αφορά Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο – Στο επίκεντρο η συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι πληρώνονται σήμερα Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα 09:19 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 Madwalk 2025: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε Διονύση Σαββόπουλο με look που θύμιζε παραδοσιακή στολή – ΒΙΝΤΕΟ Μία από τις παρουσίες που έκαναν αίσθηση πάνω στη σκηνή των Madwalk 2025 που έγιναν στο κλειστ... 05:48 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 Οι οικονομικές εφημερίδες 27/11/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 27/11/2025. 05:43 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 Οι αθλητικές εφημερίδες 27/11/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 27/11/2025. 05:38 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 Οι πολιτικές εφημερίδες 27/11/2025 Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 27/11/2025. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο – Στο επίκεντρο η συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι πληρώνονται σήμερα ΟΠΕΚΑ: Σε ποιους και γιατί πιστώνονται σήμερα «διπλά» επιδόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή της βασικής ενίσχυσης σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες Πολεμικό Ναυτικό: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών MUST READ Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται» Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»