Συνταγή για σπιτική σάλτσα μουστάρδας ντιζόν

Η συνταγή για τη μουστάρδα Ντιζόν είναι μία από τις πιο απλές σάλτσες που μπορείτε να φτιάξετε στην άνεση της κουζίνας σας. Η μουστάρδα Ντιζόν, τρώγεται αμέσως μετά την παρασκευή της, αλλά έχει πολύ καλύτερη γεύση όταν μαριναριστεί για περίπου 2 ημέρες.

Όσο περισσότερο τη μαρινάρετε, τόσο καλύτερη πικάντικη γεύση αποκτά.

Μαγειρικές χρήσεις της μουστάρδας Ντιζόν

Με καταγωγή από τη Ντιζόν της Γαλλίας, η μουστάρδα Ντιζόν είναι μια σάλτσα (condiment) φτιαγμένη από σπόρους μουστάρδας, λευκό κρασί και καρυκεύματα.

Η μουστάρδα Ντιζόν είναι το μυστικό συστατικό για την παρασκευή βινεγκρέτ, καθώς δρα ως γαλακτωματοποιητής (βοηθά στο να μην διαχωρίζονται το λάδι και το ξύδι).

Η μουστάρδα Ντιζόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως dressing για σαλάτες, σάλτσα για σάντουιτς, ως αρωματικό για ζυμαρικά, ράιτα (ινδική σάλτσα γιαουρτιού), λαχανικά όπως πατάτες και άλλα.

Η λίστα είναι μεγάλη και υπάρχει μεγάλο περιθώριο πειραματισμού.

Συστατικά

1/4 φλιτζανιού Σπόροι μουστάρδας (Rai/ Kadugu)

1/4 φλιτζανιού Κίτρινοι σπόροι μουστάρδας

1/2 φλιτζανιού Ξηρό λευκό κρασί, όπως Sauvignon Blanc ή Chardonnay

1/4 φλιτζανιού Ξύδι λευκού κρασιού

1 κουταλιά της σούπας Μέλι

1 κουταλάκι του γλυκού Αλάτι

Οδηγίες