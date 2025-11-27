Ο Τραμπ υπόσχεται καταστολή της μετανάστευσης μετά τους πυροβολισμούς εναντίον μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

Χρειάστηκαν μόνο λίγες ώρες στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να μετατρέψει αυτό που αποκάλεσε «πράξη του κακού και μια πράξη τρομοκρατίας» σε ένα πλήρες επιχείρημα για μια ακόμη πιο έντονη καταστολή της μετανάστευσης.

Ο όρκος του δόθηκε καθώς οι αρχές κρατούσαν έναν άνδρα που ο Τραμπ περιέγραψε ως Αφγανό υπήκοο για την επίθεση με πυροβολισμούς σε δύο έφεδρους της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια στην Ουάσινγκτον. Βρίσκονταν στην πρωτεύουσα στο πλαίσιο της αμφιλεγόμενης ανάπτυξης στρατευμάτων από τον Τραμπ για την ενίσχυση των αρχών επιβολής του νόμου.

Ο πρόεδρος, μιλώντας μέσω βίντεο από το θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, άλλαξε γρήγορα από την απόδοση φόρου τιμής στα θύματα της τραγωδίας στην επίρριψη ευθυνών στην κυβέρνηση Μπάιντεν για τη μεταφορά του φερόμενου ως δράστη στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων το 2021. Ισχυρίστηκε ότι το περιστατικό «υπογραμμίζει τη μεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλεια που αντιμετωπίζει το έθνος μας».

Αλλά χρησιμοποίησε επίσης την ευκαιρία για να επισημάνει την εκστρατεία του εναντίον άλλων μεταναστών με πολιτικά φορτισμένα σχόλια που πήγαν πολύ πέρα ​​από το Αφγανιστάν – σε μια στιγμή που η κυβέρνησή του κινείται για να επανεξετάσει ορισμένους πρόσφυγες που έγιναν δεκτοί υπό τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και να ανακαλέσει το προσωρινό καθεστώς προστασίας για όσους προέρχονται από διάφορα επικίνδυνα σημεία του κόσμου.

Ο Τραμπ επιτέθηκε στους Σομαλούς μετανάστες στη Μινεσότα, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε εμφανής σχέση με την επίθεση στην Ουάσινγκτον. Ισχυρίστηκε ότι «ξεριζώνουν τη χώρα μας και διαλύουν αυτό το κάποτε σπουδαίο κράτος». Ο Τραμπ περιέγραψε τη Σομαλία ως μια χώρα που «δεν έχει νόμους, νερό, στρατό, τίποτα».

Οι πλήρεις λεπτομέρειες του περιστατικού στην Ουάσινγκτον δεν είναι ακόμη γνωστές. Ωστόσο, τα σχόλια του Τραμπ ήταν χαρακτηριστικά ενός προέδρου που σπάνια περιμένει πλήρη σαφήνεια πριν εμπλακεί πολιτικά, όπως τονίζει το CNN.

Αλλά σίγουρα θα υπάρξουν επείγοντα ερωτήματα σχετικά με τον έλεγχο των Αφγανών μεταναστών – πολλοί από τους οποίους ήρθαν στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, αφού βοήθησαν τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του μακροβιότερου πολέμου της χώρας.

Ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού της Τετάρτης δεν είναι πλήρως γνωστές, το FBI έχει προειδοποιήσει εδώ και καιρό για τον κίνδυνο αυτοριζοσπαστικοποιημένων ατόμων από κοινότητες μεταναστών να εμπνευστούν από ομάδες όπως το ISIS ή η διαδικτυακή προπαγάνδα και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις στην αμερικανική πατρίδα.

Ο έλεγχος μπορεί επίσης να αφορά τυχόν περαιτέρω διαδικασίες μετανάστευσης για τον ύποπτο που διήρκεσαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Υπάρχει επίσης το ερώτημα εάν υπήρξαν αποτυχίες στις υπηρεσίες πληροφοριών από την ομάδα του Τραμπ πριν από την επίθεση της Τετάρτης, σε μια εποχή που οι κυβερνητικές υπηρεσίες κατηγορούνται από τους επικριτές ότι εκτρέπουν πόρους από την εθνική ασφάλεια στην επιβολή της νομοθεσίας για τη μετανάστευση.

Πολιτικά, ο Τραμπ φάνηκε να επιθυμεί να ορίσει τη συζήτηση που είναι βέβαιο ότι θα ξεδιπλωθεί γύρω από τους πυροβολισμούς.

Ορκίστηκε να «επανεξετάσει κάθε αλλοδαπό» που ήρθε στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, σε σχόλια που πιθανότατα θα προκαλέσουν φόβο μεταξύ των νομοταγών μεταναστών – πολλοί από τους οποίους βοήθησαν τον αμερικανικό στρατό και τους διπλωμάτες με σημαντικό κίνδυνο για τους ίδιους και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια του μακρύτερου πολέμου της Αμερικής.

Και τα εξαιρετικά πολιτικά του σχόλια μπορεί επίσης να είχαν σκοπό να αποκλείσουν οποιεσδήποτε υποψίες ότι οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς που περιπολούν την Ουάσινγκτον με τις στολές τους έχουν μείνει ευάλωτοι λόγω μιας ασαφούς αποστολής.

Μια πολιτική θύελλα έχει ξεσπάσει γύρω από την Εθνοφρουρά από τότε που ο Τραμπ διέταξε την επέκτασή της σε ορισμένες πόλεις των ΗΠΑ. Τώρα, η συζήτηση θα ενταθεί σχετικά με τον ρόλο της Εθνοφρουράς και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να στρατιωτικοποιήσει τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε αυτό που αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως «στοχευμένη επίθεση» την παραμονή της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Οι πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον ήταν το τελευταίο συγκλονιστικό ξέσπασμα δημόσιας βίας σε μια δύσκολη χρονιά που είδε τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και τη δολοφονία μιας πολιτειακής βουλευτή και του συζύγου της στη Μινεσότα.

Η τραγωδία της Τετάρτης απέκτησε ιδιαίτερη οδυνηρότητα καθώς οι Αμερικανοί συγκεντρώθηκαν με τις οικογένειές τους ενόψει της εθνικής εορτής και έπληξε βαθιά τον λαό της Δυτικής Βιρτζίνια, η οποία είναι μεταξύ αρκετών πολιτειών που έστειλαν εθελοντές εφέδρους στην Ουάσινγκτον.

Ποιος είναι ο ύποπτος

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει ταυτοποιήσει τον ύποπτο ως Rahmanullah Lakanwal.

Αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για την έρευνα δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι η αρχική ταυτότητα του δράστη ταιριάζει με έναν άνδρα από την πολιτεία της Ουάσινγκτον, ο οποίος φαίνεται να μετανάστευσε στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2021.

Αυτή η θεωρία θα εγείρει ανησυχίες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σχετικά με το εάν ο φερόμενος ως δράστης είχε κίνητρο να στοχεύσει άμεσα Αμερικανούς στρατιώτες και εάν είναι πιθανές άλλες επιθέσεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις έφυγαν από το Αφγανιστάν για τελευταία φορά σε μια χαοτική αποχώρηση τον Αύγουστο του 2021.

Διπλασίασαν την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον

Η κυβέρνηση αντέδρασε γρήγορα στην φρίκη διπλασιάζοντας την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς.

Ο Τραμπ ζήτησε από τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ να κινητοποιήσει 500 επιπλέον μέλη της Εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα. Η κυβέρνηση είχε επίσης καταθέσει έκτακτη δικαστική εντολή ζητώντας να διατηρήσει τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην πόλη, αφού ένας ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την περασμένη εβδομάδα την απομάκρυνσή τους, εν αναμονή της έφεσης.