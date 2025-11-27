ΗΠΑ: Αναστέλλεται επ’ αόριστον η εξέταση όλων των αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων του Αφγανιστάν

Η υπηρεσία ιθαγένειας και μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS) ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης, μέσω της πλατφόρμας Χ (Twitter), την αναστολή όλων των διαδικασιών εξέτασης αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων του Αφγανιστάν.

Η απόφαση ελήφθη λίγες ώρες μετά την επίθεση σε εθνοφρουρούς στην Ουάσιγκτον, σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, επίθεση που –σύμφωνα με τις αρχές– αποδίδεται σε Αφγανό υπήκοο. Οι αμερικανικές αρχές αποφάσισαν να σταματήσουν επ’ αόριστον την επεξεργασία των αιτήσεων, προκειμένου να επανεξεταστούν πλήρως τα πρωτόκολλα ασφαλείας και οι διαδικασίες ελέγχου.

Η ανακοίνωση έγινε στις 05:20 ώρα Ελλάδας, με την USCIS να υπογραμμίζει πως στόχος είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και η αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.