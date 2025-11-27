ΗΠΑ: Αναστέλλεται επ’ αόριστον η εξέταση όλων των αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων του Αφγανιστάν

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Αναστέλλεται επ’ αόριστον η εξέταση όλων των αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων του Αφγανιστάν

Η υπηρεσία ιθαγένειας και μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS) ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης, μέσω της πλατφόρμας Χ (Twitter), την αναστολή όλων των διαδικασιών εξέτασης αιτήσεων μετανάστευσης υπηκόων του Αφγανιστάν.

Η απόφαση ελήφθη λίγες ώρες μετά την επίθεση σε εθνοφρουρούς στην Ουάσιγκτον, σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, επίθεση που –σύμφωνα με τις αρχές– αποδίδεται σε Αφγανό υπήκοο. Οι αμερικανικές αρχές αποφάσισαν να σταματήσουν επ’ αόριστον την επεξεργασία των αιτήσεων, προκειμένου να επανεξεταστούν πλήρως τα πρωτόκολλα ασφαλείας και οι διαδικασίες ελέγχου.

Η ανακοίνωση έγινε στις 05:20 ώρα Ελλάδας, με την USCIS να υπογραμμίζει πως στόχος είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και η αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μόνο ο Legolas από το Lord of the Rings θα μπορούσε να βρει την κρυμμένη πολική αρκούδα σε 21 δεύτερα – Μήπως και εσείς;

Η βασίλισσα των μπαχαρικών που μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή και να σταματήσει την επιθυμία για καφεΐνη

Πολεμικό Ναυτικό: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών

ΕΚΤ: «Καμπανάκι» για τις υψηλές αποτιμήσεις στις αγορές – Η προειδοποίηση για τα κρυπτονομίσματα

Google Play: Ανακοίνωσε τις καλύτερες Android εφαρμογές και παιχνίδια του 2025

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
06:47 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Κίνα: Τρένο έπεσε πάνω σε εργαζόμενους – 11 νεκροί και 2 τραυματίες

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν τρένο συγ...
06:23 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Βενεζουέλα: Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση λόγω των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων

Ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας, Τάρεκ Ουίλιαμ Σάαμπ, δήλωσε χθες Τετάρτη ότι το διεθνές...
05:40 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Χαμάς: Ζήτησε να επιτρέψει το Ισραήλ να φύγουν μαχητές της που έχουν παγιδευτεί σε υπόγειες σήραγγες στη Γάζα

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς κάλεσε χθες Τετάρτη τις μεσολαβήτριες χώρες να ασκήσ...
05:10 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Μπαγκλαντές: Χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι μετά από πυρκαγιά σε παραγκούπολη

Χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς στέγη στη Ντάκα, την πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές, ύστερα από μι...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»