Ιράκ: Επίθεση με drone σε κοίτασμα αερίου στο Κουρδιστάν – Μαζικές διακοπές ρεύματος

Επίθεση με drone σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε εγκατάσταση εξόρυξης και διαμετακόμισης φυσικού αερίου, που ανήκει σε εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ. Το πλήγμα προκάλεσε διακοπή της παροχής αερίου προς τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της περιοχής, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «στις 23:30 τοπική ώρα, ένα drone επιτέθηκε στις εγκαταστάσεις του κοιτάσματος Χορ Μορ, διακόπτοντας πλήρως την παροχή προς τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής». Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη την περιοχή, ανάμεσά τους και στην πόλη Σουλεϊμανίγια, σύμφωνα με ανταποκριτές του AFP.

🇮🇶 NEW: Multiple unidentified drones have struck the Khor Mor gas field in Sulaymaniyah, Iraq, the second attack on the site in less than a week. • Local sources report casualties and say at least three drones hit the facility.

• All operations are now suspended, confirmed by… pic.twitter.com/czQdmv2SrM — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) November 26, 2025

Το κοίτασμα Χορ Μορ, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στις πόλεις Κιρκούκ και Σουλεϊμανίγια, αποτελεί κομβικό σημείο για τον ενεργειακό εφοδιασμό του Κουρδιστάν, καθώς τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της περιφερειακής αρχής ηλεκτρισμού Ομέτ Άχμεντ, η επίθεση προκάλεσε απώλεια 2.600 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που διέκοψε το 80% του περιφερειακού δικτύου.

Οι αρχές της περιοχής ανακοίνωσαν ότι συνεργάζονται στενά με την εταιρεία Dana Gas των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες της επίθεσης και να αποκατασταθεί το ταχύτερο δυνατό η λειτουργία του κοιτάσματος. Παράλληλα, τοπική πηγή ασφαλείας δήλωσε στο AFP πως η επίθεση «στόχευσε δεξαμενές αποθήκευσης, προκαλώντας μεγάλη έκρηξη και εκτεταμένη πυρκαγιά».

Αν και δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα, οι ιρακινές αρχές καταδίκασαν την επίθεση, κάνοντας λόγο για απόπειρα υπονόμευσης «της ασφάλειας και της οικονομικής σταθερότητας της χώρας». Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης.

Το Ιράκ, χώρα με μακρά ιστορία συγκρούσεων, έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο παρόμοιων επιθέσεων. Το συγκρότημα του Χορ Μορ έχει δεχθεί επανειλημμένα πλήγματα τα τελευταία χρόνια. Τον Απρίλιο του 2024, τέσσερις εργαζόμενοι – υπήκοοι Υεμένης – είχαν σκοτωθεί σε επίθεση με drone στο ίδιο σημείο.

Κατά τη διάρκεια του 2025, στην περιοχή του Κουρδιστάν έχει καταγραφεί σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι περισσότερες εκ των οποίων στόχευσαν πετρελαϊκά κοιτάσματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης, γεγονός που αυξάνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.