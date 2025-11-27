Ιράκ: Επίθεση με drone σε κοίτασμα αερίου στο Κουρδιστάν – Μαζικές διακοπές ρεύματος

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιράκ: Επίθεση με drone σε κοίτασμα αερίου στο Κουρδιστάν – Μαζικές διακοπές ρεύματος

Επίθεση με drone σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε εγκατάσταση εξόρυξης και διαμετακόμισης φυσικού αερίου, που ανήκει σε εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ. Το πλήγμα προκάλεσε διακοπή της παροχής αερίου προς τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της περιοχής, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «στις 23:30 τοπική ώρα, ένα drone επιτέθηκε στις εγκαταστάσεις του κοιτάσματος Χορ Μορ, διακόπτοντας πλήρως την παροχή προς τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής». Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη την περιοχή, ανάμεσά τους και στην πόλη Σουλεϊμανίγια, σύμφωνα με ανταποκριτές του AFP.

Το κοίτασμα Χορ Μορ, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στις πόλεις Κιρκούκ και Σουλεϊμανίγια, αποτελεί κομβικό σημείο για τον ενεργειακό εφοδιασμό του Κουρδιστάν, καθώς τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της περιφερειακής αρχής ηλεκτρισμού Ομέτ Άχμεντ, η επίθεση προκάλεσε απώλεια 2.600 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που διέκοψε το 80% του περιφερειακού δικτύου.

Οι αρχές της περιοχής ανακοίνωσαν ότι συνεργάζονται στενά με την εταιρεία Dana Gas των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες της επίθεσης και να αποκατασταθεί το ταχύτερο δυνατό η λειτουργία του κοιτάσματος. Παράλληλα, τοπική πηγή ασφαλείας δήλωσε στο AFP πως η επίθεση «στόχευσε δεξαμενές αποθήκευσης, προκαλώντας μεγάλη έκρηξη και εκτεταμένη πυρκαγιά».

Αν και δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα, οι ιρακινές αρχές καταδίκασαν την επίθεση, κάνοντας λόγο για απόπειρα υπονόμευσης «της ασφάλειας και της οικονομικής σταθερότητας της χώρας». Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης.

Το Ιράκ, χώρα με μακρά ιστορία συγκρούσεων, έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο παρόμοιων επιθέσεων. Το συγκρότημα του Χορ Μορ έχει δεχθεί επανειλημμένα πλήγματα τα τελευταία χρόνια. Τον Απρίλιο του 2024, τέσσερις εργαζόμενοι – υπήκοοι Υεμένης – είχαν σκοτωθεί σε επίθεση με drone στο ίδιο σημείο.

Κατά τη διάρκεια του 2025, στην περιοχή του Κουρδιστάν έχει καταγραφεί σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι περισσότερες εκ των οποίων στόχευσαν πετρελαϊκά κοιτάσματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης, γεγονός που αυξάνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μεγαλώσατε με ναρκισσιστή γονιό; Ειδικός αποκαλύπτει ποια είναι τα σημάδια και πώς να το αντιμετωπίσετε

Πρόγραμμα Health-IQ: Βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας

Πολεμικό Ναυτικό: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών

ΕΚΤ: «Καμπανάκι» για τις υψηλές αποτιμήσεις στις αγορές – Η προειδοποίηση για τα κρυπτονομίσματα

Google Play: Ανακοίνωσε τις καλύτερες Android εφαρμογές και παιχνίδια του 2025

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
03:10 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Οι Αρχές διευκρινίζουν ότι οι δυο εθνοφρουροί που χτυπήθηκαν από σφαίρες κοντά στον Λευκό Οίκο δεν είναι νεκροί

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται δύο μέλη της Εθνοφρουράς, τα οποία τραυματίστηκαν από πυροβο...
02:40 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Wall Street Journal: Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Σανάε Τακαΐτσι να χαμηλώσει τους τόνους στο θέμα της Ταϊβάν

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά αυτή την εβδομάδα ...
02:07 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

New York Times: Εντολή σε Αμερικανούς διπλωμάτες να ασκήσουν πίεση σε Ευρώπη και άλλες χώρες για το μεταναστευτικό

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έδωσε εντολή στους Αμερικανούς διπλωμάτες που υπ...
01:10 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: Στους 44 οι νεκροί, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι από την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες

Ο απολογισμός της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες, Τετάρτη, σε συγκρότημα ουρανοξυστώ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»