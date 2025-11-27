New York Times: Εντολή σε Αμερικανούς διπλωμάτες να ασκήσουν πίεση σε Ευρώπη και άλλες χώρες για το μεταναστευτικό

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έδωσε εντολή στους Αμερικανούς διπλωμάτες που υπηρετούν σε χώρες της Ευρώπης, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας να εντείνουν τις πιέσεις προς τις κυβερνήσεις των χωρών όπου υπηρετούν, με στόχο την υιοθέτηση αυστηρότερων πολιτικών μετανάστευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας New York Times, η οδηγία αυτή μεταφέρθηκε μέσω επίσημου εγγράφου που διαβιβάστηκε σε όλες τις αμερικανικές πρεσβείες και προξενεία ανά τον κόσμο. Η εντολή του Ρούμπιο θεωρείται ένδειξη μιας πιο επιθετικής διπλωματικής στάσης από την πλευρά της Ουάσιγκτον, με σαφή πρόθεση να επηρεάσει τις αποφάσεις των συμμάχων της στο κρίσιμο θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής.

Η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να επιδιώκει συντονισμένη διεθνή δράση απέναντι στο ζήτημα, με σκοπό να περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές και να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ελέγχου στα σύνορα των χωρών-εταίρων.

Πηγή: Reuters

