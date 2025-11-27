Αγροτικές επιδοτήσεις: «Εφιάλτης» το κόστος παραγωγής – Βαμβάκι και όσπρια δίνουν ψίχουλα στους αγρότες

Παρά την ακρίβεια που «καίει» τους καταναλωτές, οι περισσότεροι παραγωγοί δηλώνουν πως δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, καθώς το κόστος παραγωγής ξεπερνά τα έσοδα, ακόμη και με τη βοήθεια των επιδοτήσεων. Οι αριθμοί αποτυπώνουν ξεκάθαρα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα.

Ο Τάσος Τέλλογλου, μέσα από ρεπορτάζ που παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ανέδειξε τις τεράστιες ανισότητες ανάμεσα στις τιμές παραγωγού και στις τιμές που φτάνουν τελικά στον καταναλωτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η φακή, η οποία πωλείται από τους αγρότες περίπου 0,63 με 0,64 ευρώ το κιλό, ενώ στο ράφι του σούπερ μάρκετ φτάνει έως και τα 4,35 ευρώ. Δηλαδή, σχεδόν εφταπλάσια τιμή.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο σιτάρι. Για να παραχθεί ένα κιλό ψωμί, απαιτείται περίπου ένα κιλό σιτάρι που κοστίζει μόλις 0,48 ευρώ, ενώ η τελική τιμή του ψωμιού διαμορφώνεται από 1,20 έως 1,40 ευρώ. Η τεράστια διαφορά στην τιμή, σύμφωνα με τους παραγωγούς, οφείλεται στους μεσάζοντες, εμπόρους και μεταποιητές, οι οποίοι επικαλούνται αυξημένα έξοδα, ωστόσο αποκομίζουν και τα μεγαλύτερα κέρδη.

Όπως τονίζει ο Τάσος Τέλλογλου, το σκληρό σιτάρι είναι χαρακτηριστική περίπτωση προϊόντος όπου το κόστος παραγωγής είναι υψηλότερο από την τιμή πώλησης, ακόμη και όταν υπολογιστεί η επιδότηση. «Ακόμα και με την ενίσχυση, οι παραγωγοί μπαίνουν μέσα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζώρτζια Μελόνι, έχει ήδη επισημάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ανάγκη να δημιουργηθεί μηχανισμός παρέμβασης που θα συμβάλλει στη σταθεροποίηση των τιμών και στον περιορισμό της ραγδαίας αύξησης του κόστους παραγωγής.

Σύμφωνα με τον Τάσο Τέλλογλου, η κυβέρνηση γνωρίζει ότι, πέρα από τα οπωροκηπευτικά που διατηρούν ικανοποιητικές τιμές, σχεδόν όλα τα υπόλοιπα προϊόντα αντιμετωπίζουν το ίδιο αδιέξοδο. Ακόμη κι αν οι επιδοτήσεις καταβληθούν μέσα στην εβδομάδα, οι αγρότες θα συνεχίσουν να είναι οικονομικά ζημιωμένοι, με μοναδική εξαίρεση τα προϊόντα υψηλής ζήτησης, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά.

Έτσι, οι παραγωγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους, ζητώντας ουσιαστικές λύσεις και δίκαιες τιμές για τον κόπο τους.

19:59 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Βοσκοτόπια: Οριστικό τέλος στην «τεχνική λύση» – Νέοι κανόνες για την κατανομή

Με τη νέα ΚΥΑ για την «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας στο πλαίσιο του Στρατη...
18:56 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΑ: Αυτά τα επιδόματα καταβάλλονται την Παρασκευή – Αναλυτικά οι δικαιούχοι

Τα τακτικά και τα έκτακτα επιδόματα για τον μήνα Νοεμβρίου, συνολικού ύψους 338.080.255 ευρώ, ...
17:05 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Συλλογικές συμβάσεις: Τι δήλωσαν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων για τη συμφωνία με το υπουργείο Εργασίας

Ως ένα θετικό βήμα για την περαιτέρω ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου, χαρακτήρισαν οι κοινω...
16:48 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Νέα έκτακτη στήριξη των κτηνοτρόφων ύψους 56 εκατ. ευρώ – Ποιους αφορά και πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις

Μια στοχευμένη δέσμη μέτρων τίθεται σε ισχύ για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογι...
