Σαν σήμερα 5 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα για την Καταπολέμηση της Παράνομης, μη Καταγγελλόμενης και μη Ρυθμιζόμενης Αλιείας
- Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ειδισμού (Σπισισμού)
- Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Γεγονότα
1825: Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλίκαρό του Γκούρα.
1934: Επεισόδιο σημειώνεται στην ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής – φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο.
1944: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Πάνω από 1000 βρετανικά βομβαρδιστικά ρίχνουν 5.000 τόνους βόμβες στο γερμανικό Τείχος του Ατλαντικού στις ακτές της Νορμανδίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την απόβαση στη Νορμανδία.
1947: Αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ, που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου.
1961: Το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών (6,71 μ.) από το καλάθι.
1963: Στο Ιράν ξεσπούν διαμαρτυρίες εναντίον του σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί για τη σύλληψη του Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί. Σε πολλές πόλεις, μάζες εξαγριωμένων διαδηλωτών αντιμετωπίζονται με άρματα και αλεξιπτωτιστές.
1967: Αρχίζει ο Πόλεμος των Έξι Ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη.
1969: Δραπετεύει από τις φυλακές Μπογιατίου ο Αλέκος Παναγούλης, ο οποίος επικηρύσσεται με ποσό 500.000 δραχμών και συλλαμβάνεται τρεις ημέρες αργότερα σε διαμέρισμα της οδού Πάτμου.
1972: H Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις.
2002: Κυκλοφορεί η πρώτη έκδοση του προγράμματος για περιήγηση στο διαδίκτυο, Mozilla 1.0.
Γεννήσεις
- 1646: Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, Ιταλίδα μαθηματικός, η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτωρ. (Θαν. 26/7/1684)
- 1883: Τζον Μέιναρντ Κέινς, Άγγλος οικονομολόγος, που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. (Θαν. 21/4/1946)
- 1898: Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. (Θαν. 18/8/1936)
- 1954: Λάκης Μπέλλος, Έλληνας δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας.
- 1976: Γιάννης Γιαννούλης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής.
- 1979: Στέφανος Κοτσόλης, Έλληνας ποδοσφαιριστής
Θάνατοι
- 1688: Κωνσταντίνος Γεράκης, έλληνας τυχοδιώκτης, που διετέλεσε και πρωθυπουργός του Σιάμ (σημερινή Ταϊλάνδη). (Γεν. 1647)
- 2001: Παναγιώτης Αγγελόπουλος, έλληνας επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ιδρυτής της «Χαλυβουργικής» και Μέγας Λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. (Γεν. 14/12/1909)
- 2004: Ρόναλντ Ρήγκαν, 40ός πρόεδρος των Η.Π.Α.
- 2012: Αθηνόδωρος Προύσαλης, Έλληνας ηθοποιός, ένας από τους πλέον αγαπητούς και αναγνωρίσιμους σε μη πρωταγωνιστικές θέσεις
- 2023: Γιώργος Γεωργίου Έλληνας αθλητικός δημοσιογράφος.