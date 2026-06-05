Σαν σήμερα 5 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Το άρθρο παρουσιάζει τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, επετείους, γεννήσεις και θανάτους που συνέβησαν σαν σήμερα, 5 Ιουνίου, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την ελληνική ιστορία και πολιτική μέχρι διεθνείς συγκρούσεις, επιστημονικές και πολιτιστικές εξελίξεις.

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Σαν σήμερα πριν 13 χρόνια πέθανε ο δημοφιλής ηθοποιός της Finos Film, Αθηνόδωρος Προύσαλης.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαν σήμερα, 5 Ιουνίου, τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και τη Διεθνή Ημέρα για την Καταπολέμηση της Παράνομης Αλιείας.
  • Το 1825, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλίκαρό του Γκούρα.
  • Το 1947, αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ, που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Διεθνής Ημέρα για την Καταπολέμηση της Παράνομης, μη Καταγγελλόμενης και μη Ρυθμιζόμενης Αλιείας
  • Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ειδισμού (Σπισισμού)
  • Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Γεγονότα

1825: Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλίκαρό του Γκούρα.

1934: Επεισόδιο σημειώνεται στην ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής – φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο.

1944: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Πάνω από 1000 βρετανικά βομβαρδιστικά ρίχνουν 5.000 τόνους βόμβες στο γερμανικό Τείχος του Ατλαντικού στις ακτές της Νορμανδίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την απόβαση στη Νορμανδία.

1947: Αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ, που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου.

1961: Το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών (6,71 μ.) από το καλάθι.

1963: Στο Ιράν ξεσπούν διαμαρτυρίες εναντίον του σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί για τη σύλληψη του Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί. Σε πολλές πόλεις, μάζες εξαγριωμένων διαδηλωτών αντιμετωπίζονται με άρματα και αλεξιπτωτιστές.

1967: Αρχίζει ο Πόλεμος των Έξι Ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη.

1969: Δραπετεύει από τις φυλακές Μπογιατίου ο Αλέκος Παναγούλης, ο οποίος επικηρύσσεται με ποσό 500.000 δραχμών και συλλαμβάνεται τρεις ημέρες αργότερα σε διαμέρισμα της οδού Πάτμου.

1972: H Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις.

2002: Κυκλοφορεί η πρώτη έκδοση του προγράμματος για περιήγηση στο διαδίκτυο, Mozilla 1.0.

Γεννήσεις

  • 1646: Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, Ιταλίδα μαθηματικός, η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτωρ. (Θαν. 26/7/1684)
  • 1883: Τζον Μέιναρντ Κέινς, Άγγλος οικονομολόγος, που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. (Θαν. 21/4/1946)
  • 1898: Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. (Θαν. 18/8/1936)
  • 1954: Λάκης Μπέλλος, Έλληνας δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας.
  • 1976: Γιάννης Γιαννούλης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής.
  • 1979: Στέφανος Κοτσόλης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1688: Κωνσταντίνος Γεράκης, έλληνας τυχοδιώκτης, που διετέλεσε και πρωθυπουργός του Σιάμ (σημερινή Ταϊλάνδη). (Γεν. 1647)
  • 2001: Παναγιώτης Αγγελόπουλος, έλληνας επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ιδρυτής της «Χαλυβουργικής» και Μέγας Λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου. (Γεν. 14/12/1909)
  • 2004: Ρόναλντ Ρήγκαν, 40ός πρόεδρος των Η.Π.Α.
  • 2012: Αθηνόδωρος Προύσαλης, Έλληνας ηθοποιός, ένας από τους πλέον αγαπητούς και αναγνωρίσιμους σε μη πρωταγωνιστικές θέσεις
  • 2023: Γιώργος Γεωργίου Έλληνας αθλητικός δημοσιογράφος.
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