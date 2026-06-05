Σαν σήμερα 5 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για την Καταπολέμηση της Παράνομης, μη Καταγγελλόμενης και μη Ρυθμιζόμενης Αλιείας

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ειδισμού (Σπισισμού)

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Γεγονότα

1825: Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλίκαρό του Γκούρα.

1934: Επεισόδιο σημειώνεται στην ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής – φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο.

1944: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Πάνω από 1000 βρετανικά βομβαρδιστικά ρίχνουν 5.000 τόνους βόμβες στο γερμανικό Τείχος του Ατλαντικού στις ακτές της Νορμανδίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την απόβαση στη Νορμανδία.

1947: Αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ, που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου.

1961: Το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών (6,71 μ.) από το καλάθι.

1963: Στο Ιράν ξεσπούν διαμαρτυρίες εναντίον του σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί για τη σύλληψη του Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί. Σε πολλές πόλεις, μάζες εξαγριωμένων διαδηλωτών αντιμετωπίζονται με άρματα και αλεξιπτωτιστές.

1967: Αρχίζει ο Πόλεμος των Έξι Ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη.

1969: Δραπετεύει από τις φυλακές Μπογιατίου ο Αλέκος Παναγούλης, ο οποίος επικηρύσσεται με ποσό 500.000 δραχμών και συλλαμβάνεται τρεις ημέρες αργότερα σε διαμέρισμα της οδού Πάτμου.

1972: H Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις.

2002: Κυκλοφορεί η πρώτη έκδοση του προγράμματος για περιήγηση στο διαδίκτυο, Mozilla 1.0.

Γεννήσεις

1646 : Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, Ιταλίδα μαθηματικός, η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτωρ. (Θαν. 26/7/1684)

: Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, Ιταλίδα μαθηματικός, η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτωρ. (Θαν. 26/7/1684) 1883 : Τζον Μέιναρντ Κέινς, Άγγλος οικονομολόγος, που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. (Θαν. 21/4/1946)

: Τζον Μέιναρντ Κέινς, Άγγλος οικονομολόγος, που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. (Θαν. 21/4/1946) 1898 : Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. (Θαν. 18/8/1936)

: Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. (Θαν. 18/8/1936) 1954 : Λάκης Μπέλλος, Έλληνας δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας.

: Λάκης Μπέλλος, Έλληνας δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας. 1976 : Γιάννης Γιαννούλης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής.

: Γιάννης Γιαννούλης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής. 1979: Στέφανος Κοτσόλης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι