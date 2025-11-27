Ντόναλντ Τραμπ: Ο δράστης της επίθεσης στην Εθνοφρουρά ήταν Αφγανός και ενήργησε ως τρομοκράτης

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καταδίκασε έντονα την επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη εναντίον δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς, λίγα μόλις τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατική πράξη», αποκαλύπτοντας ότι ο δράστης ήταν μετανάστης από το Αφγανιστάν.

.@POTUS: “We must now reexamine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country.” pic.twitter.com/jAPGBP5HH2 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 27, 2025

Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε: «Αυτή η αποτρόπαια επίθεση ήταν πράξη κακίας, πράξη μίσους και πράξη τρομοκρατίας». Παράλληλα, ανέφερε πως η κυβέρνησή του θα επανεξετάσει κάθε ξένο υπήκοο που έχει εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Αφγανιστάν, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν.

Πηγή: AFP