Ντόναλντ Τραμπ: Ο δράστης της επίθεσης στην Εθνοφρουρά ήταν Αφγανός και ενήργησε ως τρομοκράτης

Enikos Newsroom

διεθνή

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καταδίκασε έντονα την επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη εναντίον δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς, λίγα μόλις τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατική πράξη», αποκαλύπτοντας ότι ο δράστης ήταν μετανάστης από το Αφγανιστάν.

Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε: «Αυτή η αποτρόπαια επίθεση ήταν πράξη κακίας, πράξη μίσους και πράξη τρομοκρατίας». Παράλληλα, ανέφερε πως η κυβέρνησή του θα επανεξετάσει κάθε ξένο υπήκοο που έχει εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Αφγανιστάν, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν.

Πηγή: AFP

06:47 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

