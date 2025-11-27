ΗΠΑ: Επίθεση κατά μελών της Εθνοφρουράς στον Λευκό Οίκο – Αφγανός ο ύποπτος σύμφωνα με ΜΜΕ

Συναγερμός σήμανε στις αμερικανικές αρχές μετά από αιματηρό περιστατικό κοντά στον Λευκό Οίκο, όπου ένας άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς, τραυματίζοντάς τα σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ο δράστης είναι μετανάστης από το Αφγανιστάν, ο οποίος είχε εισέλθει στις ΗΠΑ το 2021.

Όπως μεταδίδουν το NBC και η Washington Post, οι αξιωματούχοι των αρχών ασφαλείας και πηγές που βρίσκονται κοντά στην έρευνα ταυτοποίησαν τον ύποπτο ως Αφγανό υπήκοο που διέμενε στην Πολιτεία της Ουάσινγκτον τα τελευταία χρόνια, μετά την είσοδό του στη χώρα. Το NBC σημειώνει ότι το FBI εξετάζει την υπόθεση ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια, χωρίς ωστόσο να έχει καταλήξει ακόμη σε επίσημο συμπέρασμα.

Oι ομοσπονδιακές αρχές δεν έχουν προβεί σε επίσημη ανακοίνωση για την ταυτότητα του υπόπτου. Το FBI, που έχει αναλάβει τον κύριο ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης, αρνήθηκε να σχολιάσει όταν δέχθηκε σχετικό αίτημα από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

