Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης βόρεια της Κρήτης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους του νησιού.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο σεισμός καταγράφηκε οκτώ λεπτά μετά τις 2, με επίκεντρο 17 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοδυτικά των Σισών Ρεθύμνου. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 61,4 χιλιομέτρων, όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Η σεισμική δραστηριότητα συνοδεύτηκε από έντονο βουητό και είχε αισθητή διάρκεια, γεγονός που έκανε τους κατοίκους σε πολλές περιοχές της Κρήτης να πεταχτούν έντρομοι από τα κρεβάτια τους. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο Ηράκλειο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Παρότι η δόνηση προκάλεσε αναστάτωση, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

