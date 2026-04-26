Κολομβία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από βομβιστική επίθεση σε λεωφορείο που άνοιξε κρατήρα στον δρόμο – Δείτε βίντεο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Βομβιστική επίθεση σε λεωφορείο άφησε 14 νεκρούς και 38 τραυματίες στη δυτική Κολομβία, στον νομό Κάουκα, σύμφωνα με ανακοινωθέν του στρατού της χώρας της Λατινικής Αμερικής που σε έναν μήνα και κάτι πρόκειται να διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη ενώ το λεωφορείο ταξίδευε κατά μήκος της Παναμερικανικής Οδού στον δήμο Καχίμπιο της νοτιοδυτικής Κολομβίας. Πέντε παιδιά συγκαταλέγονται στους τραυματίες, δήλωσε η υπουργός Υγείας.

«Εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε» σε αυτοκινητόδρομο του νομού, όπου είναι άγραφη παράδοση η εκτενής επιρροή ένοπλων οργανώσεων, με αποτέλεσμα «7 πολίτες να σκοτωθούν και πάνω από (άλλοι) 20 να τραυματιστούν σοβαρά», ανέφερε νωρίτερα μέσω X ο Οκτάβιο Γκουσμάν, νομάρχης στην Κάουκα.

Συνόδευσε το κείμενό του με βίντεο στο οποίο διακρίνονται θύματα να κείτονται στο έδαφος και κατεστραμμένα οχήματα μετά τη βομβιστική ενέργεια.

Σε άλλα βίντεο, που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται εκτεταμένες ζημιές και μάρτυρες αφηγούνται ότι το ωστικό κύμα της έκρηξης τους πέταξε πολλά μέτρα από τα σημεία όπου βρίσκονταν.

«Αυτοί που διέπραξαν αυτή την επίθεση και σκότωσαν (…) είναι τρομοκράτες, φασίστες και διακινητές ναρκωτικών», ξέσπασε μέσω X ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο.

«Θέλω να αναμετρηθούν μαζί τους οι καλύτεροι στρατιώτες», πρόσθεσε, κατηγορώντας τον επικεφαλής της κυριότερης ομάδας διαφωνούντων των άλλοτε Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), γνωστό με το nom de guerre Ιβάν Μορδίσκο, τον οποίο συγκρίνει συχνά με τον θανόντα άλλοτε βαρόνο των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ.

Ο στρατηγός Ούγκο Λόπεζ, διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι επρόκειτο για «τρομοκρατική ενέργεια» και κατηγόρησε το δίκτυο του αντικαθεστωτικού «Ιβάν Μορντίσκο» και τη συμμορία Χάιμε Μαρτίνεθ ότι αιματοκύλισαν ειρηνευτική συμφωνία του 2016.

Η επίθεση αυτή καταγράφτηκε με φόντο την ατμόσφαιρα αυξανόμενης έντασης πριν από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, την 31η Μαΐου. Το ζήτημα της ασφάλειας είναι από τα θέματα που δεσπόζουν στην προεκλογική εκστρατεία.

Διάφορες ένοπλες οργανώσεις στη χώρα—ανταρτών και κακοποιών—εντείνουν τις βίαιες ενέργειες καθώς η μια διαδικασία ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μετά την άλλη τερματίζεται χωρίς αποτέλεσμα, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Πέτρο, του πρώτου αρχηγού του κράτους που ανήκει στην αριστερά.

Προχθές Παρασκευή, επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης είχε απολογισμό έναν νεκρό στην Κάλι (νοτιοδυτικά), την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, και σήμανε την έναρξη σειράς επιθέσεων στους νομούς Βάγιε δελ Κάουκα και Κάουκα, που θεωρούνται προπύργιο των διαφωνούντων των πρώην FARC υπό τον Ιβάν Μορδίσκο.

Τις προηγούμενες δυο ημέρες, καταγράφτηκαν 26 επιθέσεις σε αυτούς τους δυο νομούς, σύμφωνα με τον Ούγο Λόπες, επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων.

Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες ανακοίνωσε χθες ότι η παρουσία του στρατού και της αστυνομίας επρόκειτο να ενισχυθεί.

Έπειτα από έναν χρόνο άκαρπης διαπραγμάτευσης με τον λεγόμενο Μορδίσκο, ο πρόεδρος Πέτρο διεμήνυσε πως οι ένοπλες δυνάμεις θα συγκρουστούν μετωπικά με τον ηγέτη ανταρτών αυτόν, πλέον τον πιο καταζητούμενο άνθρωπο στην Κολομβία—το κράτος προσφέρει αμοιβή ενός εκατομμυρίου αμερικανικών δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψή του.

Ο πρόεδρος Πέτρο, που εξελέγη το 2022, θα παραδώσει την εξουσία το καλοκαίρι, μετά τις εκλογές ο πρώτος γύρος των οποίων θα διεξαχθεί στα τέλη Μαΐου. Το εγχείρημά του να εξασφαλίσει το τέλος του πολέμου στην Κολομβία μέσω διαπραγματεύσεων, ερίζουν επικριτές του, είχε αποτέλεσμα οι ένοπλες οργανώσεις να ανασυνταχθούν και να ενισχυθούν.

Το κύμα επιθέσεων στην Κάλι επιτείνει την ατμόσφαιρα έντασης στη χώρα ενόψει των εκλογών, που βρισκόταν ήδη στα ύψη μετά τη δολοφονία του δυνητικού υποψήφιου προέδρου της δεξιάς, του γερουσιαστή Μιγκέλ Ουρίμπε, σε προεκλογική ομιλία του τον Ιούνιο του 2025.

Δελφίνος του προέδρου Πέτρο, ο γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα, φέρεται να είναι φαβορί ενόψει του πρώτου γύρου των εκλογών, ακολουθούμενος από δυο υποψηφίους της δεξιάς, τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια και την Παλόμα Βαλέντσια, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις. Κι οι τρεις έχουν καταγγείλει απειλές κατά της ζωής τους και το κράτος έχει ενισχύσει τη φύλαξή τους.

Πηγές: Associated Press – ΑΠΕ

