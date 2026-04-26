Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, στις εκδηλώσεις για την Επανάσταση του 1821 στη Νέα Υόρκη – ΒΙΝΤΕΟ

Στους εορτασμούς στη Νέα Υόρκη της Ομογένειας για την 205η επέτειο από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, παρευρίσκεται ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Στη θερμή υποδοχή του, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος τόνισε ότι οι Ομογενείς έχουν προτεραιότητα και καημό να βοηθούν και να προσφέρουν στην πατρίδα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ελληνικού Κοινοβουλίου, η συνάντηση στην έδρα της Αρχιεπισκοπής, αποτέλεσε μια «ηχηρή υπενθύμιση της αδιάρρηκτης ενότητας μεταξύ του ελληνικού κράτους, της Εκκλησίας και του απόδημου Ελληνισμού».

Ο κ. Κακλαμάνης μετέφερε την ευγνωμοσύνη της Βουλής των Ελλήνων προς την ομογένεια, χαρακτηρίζοντάς την ως τον «πιο ισχυρό και ειλικρινή πρεσβευτή της Ελλάδας στο εξωτερικό». Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Κυπριακό ζήτημα, με τον πρόεδρο της Βουλής να υπογραμμίζει την ανάγκη, η διεθνής κοινότητα να επιδείξει την ίδια ευαισθησία που δείχνει σε σύγχρονες κρίσεις (Ουκρανία) και για την 50ετή παράνομη κατοχή της Κύπρου.

«Η Ελλάδα και η ομογένεια παραμένουν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, διεκδικώντας το δίκαιο και την ελευθερία, αλλά δεν θεωρώ όμως ότι είναι σωστό ο πολιτισμένος δυτικός κόσμος, 50 χρόνια τώρα, να κάνει ότι δεν βλέπει και δεν ακούει, ότι κάποιος άλλος στρατός κατοχής κρατάει μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κομμένη στα δύο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος εξήρε το ρόλο της ομογένειας, ως μιας δύναμης επιδραστικής και αφοσιωμένης στα ιδανικά της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Αναφέρθηκε στη συγκλονιστική υπερηφάνεια που επιδεικνύουν οι νέες γενιές Ελληνοαμερικανών, οι οποίοι, παρά την απόσταση και το πέρασμα των δεκαετιών, διατηρούν άσβεστη τη φλόγα της ελληνικής καταγωγής τους.