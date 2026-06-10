Πολάκης: «Ο Φάμελλος να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα στις επόμενες 10 ημέρες – Αλλιώς δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η μπάσταρδη κατάσταση»

Ευθύνες στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα του κόμματος επέρριψε ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «10 Παντού». Μάλιστα ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελλο να φέρει άμεσα μια συμφωνία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

«Έχει ευθύνη η ομάδα που γύρω από τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο διαχειρίστηκε την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανάληψη της προεδρίας από εκείνον. Δεν θα έπρεπε να υπάρξει μία εξήγηση γιατί από το 10% πήγαμε στο 2%;» αναρωτήθηκε ο Παύλος Πολάκη.

«Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο πρόεδρος κόμματος να στηρίζει ένα άλλο κόμμα»

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο πρόεδρος κόμματος να στηρίζει ένα άλλο κόμμα».

Ο Παύλος Πολάκης επεσήμανε επίσης τα εξής: «Θεωρώ ότι έχει υπάρξει κάποια συμφωνία, την οποία δεν παραδέχεται κανείς δημόσια. Αλλιώς αυτό είναι επίδειξη δουλικότητας».

«Μετά από αυτή την απόφαση (σ.σ. της Κεντρικής Επιτροπής) ο Σωκράτης Φάμελλος πρέπει να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα. Δηλαδή πρέπει να μας πει τι γίνεται, πρέπει να μας φέρει συμφωνία, γιατί το “στηρίζω ένα κόμμα” σημαίνει ότι έχω διαπραγματευτεί, έχω βάλει κάτω τις προτάσεις και τις θέσεις (εγώ δεν έχω δει ακόμα προτάσεις και θέσεις)», ανέφερε.

«Πρέπει λοιπόν ο Φάμελλος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, δηλαδή στις επόμενες 10 μέρες, συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Πρέπει να υπάρξει ξανά συνεδρίαση και της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής και να επανεκτιμηθούν οι προοπτικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από πολύ μακριά και έχει σκοπό να πάει και πιο πέρα», είπε στη συνέχεια.

Ο κ. Πολάκης τόνισε μάλιστα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές «με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των δυνάμεων που θέλουν και μπορούν, εάν η διαπραγμάτευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ή με άλλους χώρους, δεν τελεσφορήσει».

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι ο κ. Φάμελλος δεν μπορεί να βρίσκεται στο τιμόνι μιας τέτοιας προσπάθειας: «Δεν νομίζω ότι ο Φάμελλος μπορεί να ηγηθεί μιας τέτοιας προσπάθειας, έχει άλλη πολιτική αντίληψη. Όταν βγαίνει και λέει, ως κόμμα, ότι “στηρίζω ένα άλλο κόμμα”, δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα».

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