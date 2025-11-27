Οι αθλητικές μεταδόσεις 27/11/2025 – Πού θα δείτε τους ευρωπαϊκούς αγώνες της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Τα ευρωπαϊκά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ απέναντι στις Στουρμ Γκρατς, Μπραν και Φιορεντίνα, αντίστοιχα και ο αγώνας της Εθνικής ανδρών κόντρα στη Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/11/2025):

08:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS3 Moon Stage 1

09:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2025 Σαουδική Αραβία, SS4 Kuhlays 1

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ρουμανία Προκριματικοί Mundobasket

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ομόνοια – Ντινάμο Κιέβου UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Φέγενορντ – Σέλτικ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ρόμα – Μίντιλαντ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Πόρτο – Νις UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΠΑΟΚ – Μπραν UEFA Europa League

22:00 ANT1 – COSMOTE SPORT 5 HD Φιορεντίνα – ΑΕΚ UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπέτις – Ουτρέχτη UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στρασβούργο – Κρίσταλ Πάλας UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Σάλτσμπουργκ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Μπράγκα UEFA Europa League

05:48 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 27/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 27/11/2025.
05:43 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 27/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 27/11/2025.
05:38 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 27/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 27/11/2025.
05:22 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Το Ποντίκι σήμερα Πέμπτη 27/11/2025

Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Ποντίκι» σήμερα 27/11/2025.
