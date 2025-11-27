Μπαγκλαντές: Χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι μετά από πυρκαγιά σε παραγκούπολη

Χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς στέγη στη Ντάκα, την πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές, ύστερα από μια μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε ή προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε περίπου 1.500 παράγκες σε φτωχογειτονιά της πόλης. Οι αρχές ανακοίνωσαν πως, παρά την τεράστια καταστροφή, δεν υπήρξαν θύματα.

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης στον οικισμό Κοράιλ, μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ντάκα, και τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από 16 ώρες αδιάκοπης μάχης με τις φλόγες. Όπως ανέφερε ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής και Πολιτικής Άμυνας, Ράσετ Μπιν Χαλίντ, οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες, καθώς τα στενά σοκάκια του οικισμού εμπόδιζαν την πρόσβαση των οχημάτων.

Ο Διευθυντής της Πυροσβεστικής, Ταξίαρχος Μοχάμαντ Ταζούλ Ισλάμ Τσάουντχουρι, δήλωσε ότι η φωτιά έκαψε ή έπληξε 1.500 παράγκες, αφήνοντας χιλιάδες κατοίκους άστεγους. Ο ίδιος τόνισε πως η ταχύτατη επέμβαση των δυνάμεων απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στον οικισμό Κοράιλ ζουν περίπου 60.000 οικογένειες, πολλές από τις οποίες είναι πρόσφυγες λόγω των κλιματικών αλλαγών. Ο οικισμός εκτείνεται σε περισσότερα από 160 στρέμματα και βρίσκεται ανάμεσα στις εύπορες συνοικίες Γκουλσάν και Μπανάνι, περιβαλλόμενος από πολυώροφα κτίρια και γραφεία.

Το πρωί της Τετάρτης, οι κάτοικοι που έχασαν τα σπίτια τους προσπαθούσαν απεγνωσμένα να περισώσουν ό,τι είχε απομείνει από τα υπάρχοντά τους, ψάχνοντας μέσα στα συντρίμμια και τη στάχτη. Η εικόνα στον οικισμό ήταν αποκαρδιωτική, με κατεστραμμένες παράγκες, καμένα σκεύη και οικογένειες να αναζητούν προσωρινό καταφύγιο.

Η πυρκαγιά, όπως ανέφεραν οι αρχές, είναι μία ακόμη υπενθύμιση των επικίνδυνων συνθηκών διαβίωσης που επικρατούν στις παραγκουπόλεις της Ντάκα, όπου η πυκνή δόμηση και η έλλειψη υποδομών καθιστούν τέτοια περιστατικά ιδιαίτερα καταστροφικά.

Πηγή: Associated Press