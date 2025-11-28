Νίκος Πολυδερόπουλος: «Για χαζομπαμπά με βλέπω – Δεν λέμε ακόμα το φύλο του μωρού»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νίκος Πολυδερόπουλος
Φωτογραφία: Instagram/nikolaospolyderopoulos

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλασία Συμιακού ετοιμάζονται σε λίγο καιρό να γίνουν γονείς, καθώς η σύντροφος του ηθοποιού είναι έγκυος. Οι δημοσιογράφοι βρέθηκαν στην πρεμιέρα της παράστασης «Το Τεστ», στην οποία παίζει ο καλλιτέχνης, με τον μέλλοντα μπαμπά να μιλάει για το νέο και πολύ όμορφο κεφάλαιο της ζωής του.

Μιλώντας για την προσωπική του ζωή, ο Νίκος Πολυδερόπουλος εξομολογήθηκε πως: «Αυτή την περίοδο την βιώνω πολύ ωραία, πολύ προσεκτικά, ψάχνοντας. Έχουμε μπει στη διαδικασία να αγοράσουμε μωρουδιακά είδη».

«Αυστηρός θα είμαι όσο πρέπει θεωρώ, αλλά για χαζομπαμπά με βλέπω. Δεν λέμε ακόμα το φύλο του μωρού. Στον τοκετό θα είμαι μέσα. Δεν το σκέφτομαι, το έχω αποφασίσει πια, θα είμαι!», εξήγησε ο ηθοποιός στη συνέχεια των δηλώσεών του.

18:30 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

