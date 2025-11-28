Ανδρέας Μικρούτσικος: Η εξομολόγηση για την υγεία του – «Αν δεν το προσέξω μπορεί να με στείλει και νοσοκομείο»

Το πρωί της Δευτέρας (24/11), η Φαίη Σκορδά ενημέρωσε τους τηλεθεατές της πως ο Ανδρέας Μικρούτσικος θα απουσιάσει από την εκπομπή της, λόγω μίας αδιαθεσίας που ένιωσε. Σήμερα (28/11), ο αγαπημένος παρουσιαστής βγήκε τηλεφωνικά στο «Buongiorno» και αναφέρθηκε στο θέμα που έχει με την υγεία του, εξηγώντας τον λόγο που πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Ακόμα, αποκάλυψε πως από τη Δευτέρα θα επιστρέψει στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος εξομολογήθηκε ότι: «Καλημέρα Φαίη! Σπίτι μου είμαι όλο αυτό τον καιρό και τις περισσότερες μέρες στο κρεβάτι. Τώρα πλέον είμαι και όρθιος! Είναι ευαίσθητα τα πνευμόνια μου και όταν πάθω μία μικροβιακή κατάσταση, και φυλάω τα ρούχα μου να έχω τα μισά… Γιατί ξέρεις, αν δεν το προσέξω μπορεί να με στείλει και νοσοκομείο».

«Και κάνω και μια θεραπεία με αναπνευστικά φάρμακα, με αντιβίωση, που θέλει λίγο το χρόνο τους. Ο χρόνος τελείωσε. Σήμερα κανονικά θα μπορούσα να είμαι στην εκπομπή… Τη Δευτέρα θα είμαι στις επάλξεις, ντούρος», συνέχισε ο παρουσιαστής.

Υπενθυμίζεται, ότι η Φαίη Σκορδά είχε πει τη Δευτέρα: «Ο Ανδρέας μας σήμερα είχε μία αδιαθεσία, δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί του, με ενημέρωσαν η αρχισυντάκτριά μας και ο παραγωγός. Στο πρώτο διάλειμμα θα τον καλέσω να δούμε πώς είναι».