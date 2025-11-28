Ανδρέας Μικρούτσικος: Η εξομολόγηση για την υγεία του – «Αν δεν το προσέξω μπορεί να με στείλει και νοσοκομείο»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ανδρέας Μικρούτσικος

Το πρωί της Δευτέρας (24/11), η Φαίη Σκορδά ενημέρωσε τους τηλεθεατές της πως ο Ανδρέας Μικρούτσικος θα απουσιάσει από την εκπομπή της, λόγω μίας αδιαθεσίας που ένιωσε. Σήμερα (28/11), ο αγαπημένος παρουσιαστής βγήκε τηλεφωνικά στο «Buongiorno» και αναφέρθηκε στο θέμα που έχει με την υγεία του, εξηγώντας τον λόγο που πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Ακόμα, αποκάλυψε πως από τη Δευτέρα θα επιστρέψει στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος εξομολογήθηκε ότι: «Καλημέρα Φαίη! Σπίτι μου είμαι όλο αυτό τον καιρό και τις περισσότερες μέρες στο κρεβάτι. Τώρα πλέον είμαι και όρθιος! Είναι ευαίσθητα τα πνευμόνια μου και όταν πάθω μία μικροβιακή κατάσταση, και φυλάω τα ρούχα μου να έχω τα μισά… Γιατί ξέρεις, αν δεν το προσέξω μπορεί να με στείλει και νοσοκομείο».

«Και κάνω και μια θεραπεία με αναπνευστικά φάρμακα, με αντιβίωση, που θέλει λίγο το χρόνο τους. Ο χρόνος τελείωσε. Σήμερα κανονικά θα μπορούσα να είμαι στην εκπομπή… Τη Δευτέρα θα είμαι στις επάλξεις, ντούρος», συνέχισε ο παρουσιαστής.

Υπενθυμίζεται, ότι η Φαίη Σκορδά είχε πει τη Δευτέρα: «Ο Ανδρέας μας σήμερα είχε μία αδιαθεσία, δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί του, με ενημέρωσαν η αρχισυντάκτριά μας και ο παραγωγός. Στο πρώτο διάλειμμα θα τον καλέσω να δούμε πώς είναι».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζώντας με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Τρώτε τυρί; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνό σας για άνοια – Νέα μελέτη απαντά

Ανελκυστήρες: Λήγει σε δύο ημέρες η απογραφή, τσουχτερά πρόστιμα εάν δεν δοθεί παράταση – Τι εξετάζεται

Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση – Τα λάθη που «κοστίζουν»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:05 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Συγκινεί ο Γιάννης Σπαλιάρας: «O πατέρας μου έφυγε από τη ζωή ένα βράδυ ξαφνικά, οπότε ήταν μεγάλο σοκ για εμένα»

Στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα μίλησε ο Γιάννης Σπαλιάρας, με τις δηλώσεις του να...
14:53 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στον Χριστό – Μπορεί σε ένα μήνα να σου πω ότι παντρεύομαι»

Εδώ και αρκετές ημέρες, ο Γιώργος Λιάγκας προαναγγέλλει μέσα από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 μια συνέ...
14:42 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Σοφία Παυλίδου: «Ήμουν παραμελημένη, ένα τραυματισμένο παιδί με πάρα πολλά θέματα»

«Βγαίνω να μιλήσω μόνο όταν έχω να πω κάτι για τη δουλειά μου. Είχα αναγκαστεί 1-2 φορές να βγ...
13:12 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Μαρίνα Σάττι: Η ανακοίνωση της εταιρείας της μετά την περιπέτεια υγείας – Αναβάλλονται οι συναυλίες της στην Αμερική

Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»