Ανδρέας Μικρούτσικος: «Χρωστάω το ρεύμα και ζω στο σκοτάδι»

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε για την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος ζωής και τις προσωπικές του δυσκολίες.

«Δεν έχουμε λεφτά να φάμε, να πάρουμε τσιγάρα, σοκολάτα, κρέας. Ξέρετε που έχει πάει το κρέας; Τα προϊόντα; Στις 20 του μήνα έχουν αναρωτηθεί πώς ζει αυτός ο κόσμος; Εγώ αυτή τη στιγμή που είμαι εργαζόμενος, είμαι προνομιούχος, χρωστάω τον ηλεκτρικό μου, τον ΟΤΕ μου, τα πράγματά μου».

«Παίρνω κάποια χρήματα και μου τα δέσμευσαν γιατί έχω πρόβλημα, έγινε κάποιο μπέρδεμα. Εγώ αυτή τη στιγμή ζω στο σκοτάδι. Ήμαρτον… Εκεί που έχει πάει το ηλεκτρικό, εκεί που έχει πάει η βενζίνη, εκεί που έχουν πάει τα τρόφιμα, εκεί που έχει πάει όλο αυτό το σύστημα. Να αλλάξουν και να αλλάξει πρώτα από όλα η αντιπολίτευση» περιέγραψε.