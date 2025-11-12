ΗΠΑ: Αρκτικό ψύχος φέρνει ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών – Προειδοποιήσεις στη Φλόριντα για ιγκουάνα που «παγώνουν» και πέφτουν από τα δέντρα

Ένα πρωτοφανές κύμα ψύχους πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, φέρνοντας αρκτικό ψύχος και ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών ακόμη και σε περιοχές που πριν από λίγες ημέρες έφταναν τους 27 βαθμούς Κελσίου. Μεγάλα τμήματα της Ανατολής και του Νότου πλήττονται από ψυχρό αέρα που «κατεβαίνει» από τον Καναδά, προκαλώντας χιονοπτώσεις, παγετό και προειδοποιήσεις για κατοίκους και ζώα.

Οι μετεωρολόγοι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (NWS) προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες στη Νοτιοανατολική Αμερική, συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της Φλόριντα, μπορεί να φτάσουν σε ρεκόρ χαμηλών τιμών.

Σύμφωνα με τον Chad Merrill, ανώτερο μετεωρολόγο της AccuWeather, «αυτό το μοτίβο κακοκαιρίας θα φέρει μερικούς από τους πιο κρύους αέρηδες που έχουν παρατηρηθεί για αρχές Νοεμβρίου και αυτός είναι ο λόγος για τις έντονες χιονοπτώσεις που αναμένονται στις Μεγάλες Λίμνες και στις νοτιότερες περιοχές των Απαλαχίων».

Όπως εξηγεί, «Η χιονόπτωση μπορεί να είναι πολύ έντονη και να ρίξει αρκετά εκατοστά χιονιού σε σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω της μεγάλης διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του αρκτικού ψύχους και των πολύ θερμών νερών των Μεγάλων Λιμνών».

Γύρω από τη Λίμνη Έρι, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για πιθανή χιονόπτωση από το λεγόμενο «lake-effect», όπου μεγάλες ποσότητες χιονιού πέφτουν σε σχετικά στενές ζώνες, αφήνοντας άλλες κοντινές περιοχές σχεδόν ανέγγιχτες.

Θερμοκρασίες-ρεκόρ υπό το μηδέν

Εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για θερμοκρασίες υπό το μηδέν στο Οχάιο, τη Δυτική Βιρτζίνια και το Κεντάκι, που αναμένονται σε μεγάλα τμήματα νότια, από το Τέξας και την Οκλαχόμα μέχρι την Αλαμπάμα και τη Τζόρτζια.

Η ροή του ψυχρού αέρα προκάλεσε χιονοπτώσεις την Κυριακή και τη Δευτέρα στο Δυτικό Μίσιγκαν. Καθώς οι άνεμοι θα στραφούν από βορειοδυτικούς σε νοτιοδυτικούς, οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν.

Το κύμα ψύχους έχει εισχωρήσει βαθιά στον Νότο, με θερμοκρασίες υπό το μηδέν σε περιοχές της Φλόριντα και άλλων νοτιοανατολικών πολιτειών, καταγράφοντας τις πιο κρύες ημέρες του φθινοπώρου έως τώρα.

Την Τρίτη το πρωί, καταγράφηκαν θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν κατά μήκος της βόρειας ακτής του Κόλπου μέχρι τη βόρεια Φλόριντα. Στην πόλη Ιμοκάλι της Φλόριντα καταγράφηκε θερμοκρασία -1 βαθμοί Κελσίου, ενώ στις μητροπόλεις Φορτ Λόντερντεϊλ και Μαϊάμι 4 βαθμοί.

Κατά τη διάρκεια αυτού του κύματος ψύχους καταρρίφθηκαν ή ισοφαρίστηκαν δεκάδες ρεκόρ, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλότερων θερμοκρασιών τόσο νωρίς στη σεζόν για: Key West (13 βαθμοί), Fort Myers (5,5 βαθμοί), Melbourne (2,7 βαθμοί) και Gulfport, Μισισιπή (-2). Το Τσάρλεστον, η Νότια Καρολίνα (-1,6 βαθμοί), και η Σαβάννα στη Τζόρτζια (-2), κατέγραψαν το ψυχρότερο πρωινό τους, για τη φθινοπωρινή σεζόν, από το 1976.

A magical mix of seasons in Michigan City, Indiana, with lake-effect snow and breathtaking fall colors 🍁🌨 pic.twitter.com/XLWfEdGJWB — AccuWeather (@accuweather) November 11, 2025



Το Μόμπιλ στην Αλαμπάμα (-2), η Πενσακόλα στη Φλόριντα (0), και η Τάμπα (3 βαθμοί), είχαν το ψυχρότερο πρωινό τους τόσο νωρίς στο φθινόπωρο από το 1993. Το Ορλάντο (2,2) ισοφάρισε τη δεύτερη χαμηλότερη από τις 10 Νοεμβρίου 1913.

Προειδοποιήσεις για τα ιγκουάνα

Οι κάτοικοι της Φλόριντα προειδοποιήθηκαν να προσέχουν τα ιγκουάνα που μπορεί να πέσουν από δέντρα και να προκαλέσουν τραυματισμούς, καθώς οι θερμοκρασίες βυθίζονται.

Σύμφωνα με την Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, τα ιγκουάνα αρχίζουν να συμπεριφέρονται ράθυμα σε θερμοκρασίες περίπου 10 βαθμών Κελσίου και «παγώνουν» όταν το θερμόμετρο πέσω κάτω από τους 4 °C.

Με πληροφορίες από: Associated Press, Guardian, USA Today, Weather.com