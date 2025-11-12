Ξάνθη: Έστειλαν στο νοσοκομείο 15χρονο για μία… κοπέλα – «Τον χτυπούσαν ασταμάτητα, θα έπαιρνα το παιδί μου νεκρό» λέει η μητέρα του

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 15χρονος στην Ξάνθη, όταν μετά τη σχολική εορτή για την 28η Οκτωβρίου δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων.

Όπως ανέφερε η μητέρα του 15χρονου στο Mega, οι δράστες φέρεται τον έσυραν σε ένα στενό και άρχισαν να τον χτυπούν με μπουνιές στο κεφάλι και το πρόσωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου τηλεοπτικού μέσου, ο ένας επιτέθηκε στον ανήλικο με την πρόφαση πως ενοχλεί την κοπέλα του.

«Παραμονή 28ης Οκτωβρίου, τα παιδιά είχαν γιορτή, ο γιος μου σχόλασε πιο νωρίς και θα συναντούσε την παρέα του που ήταν από άλλο σχολείο. Τον κάλεσαν δύο συμμαθήτριες του και τον ρώτησαν πού είναι, εκείνος απάντησε πως βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Έπειτα από 3-4 λεπτά εμφανίστηκε ένα παλικάρι και του είπε “θέλω να μιλήσουμε”. Εμφανίστηκαν ακόμη 2, και ένα αυτοκίνητο, τον έσυραν σε ένα στενό και τον χτύπησαν στο κεφάλι με μπουνιές, ο ένας τον κρατούσε, ο άλλος τον βαρούσε. Τον χτυπούσαν ασταμάτητα.

Ήταν άγνωστοι προς το γιο μου, τον έναν ήξερε φυσιογνωμικά, ήταν μουσουλμάνος μαθητής Γ’ Λυκείου από άλλο σχολείο. Του είπαν ότι τον χτύπησαν για μία κοπέλα, με την οποία το παιδί μου κάνει παρέα. Βγήκε μάρτυρας από γειτονικό μαγαζί και τους είπε ότι θα καλέσει την Αστυνομία και τότε μόνο έφυγαν. Αν δεν ήταν αυτός, θα το έπαιρνα νεκρό το παιδί μου. Ο γιος μου κάλεσε την Αστυνομία, μετά πήρε εμένα και τον πήγαμε στο νοσοκομείο. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν συλληφθεί, εγώ έκανα μήνυση» είπε η μητέρα του 15χρονου.