Europa League: Yποψήφιος για το καλύτερο γκολ ο Καρέτσας – Για την καλύτερη απόκρουση ο Παβλένκα του ΠΑΟΚ – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Κωνσταντίνος Καρέτσας
πηγή: EPA/OLIVIER HOSLET

Το γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτσα (45+2, κάνοντας το σκορ 2-0) στη νίκη της Γκενκ επί της Βασιλείας (2-1) στην 5η αγωνιστική της League phase του Europa League, είναι ανάμεσα στα τρία υποψήφια για το καλύτερο ανάμεσα στα 56 που σημειώθηκαν, όπως αναφέρει η UEFA.

Δείτε το γκολ του Καρέτσα:


Επίσης, ανάμεσα στις πέντε υποψήφιες για την καλύτερη απόκρουση, είναι αυτή του Ρίρι Παβλένκα (στο 18’, ενώ το ήταν 0-0) στην εκτέλεση πέναλτι του Κορνβιγκ, στην ισοπαλία (1-1) του ΠΑΟΚ με την Μπραν, στην 5η αγωνιστική της League phase του Europa League.

Δείτε την απόκρουση του Παβλένκα:

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζώντας με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Τρώτε τυρί; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνό σας για άνοια – Νέα μελέτη απαντά

ΔΥΠΑ: 163 εργαστήρια συμβουλευτικής και τον Δεκέμβριο – Οι θεματικές ενότητες

ΑΣΕΠ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων της προκήρυξης για θέσεις ευθύνης στη Γενική Διεύθυνση Υπουργείων ...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:25 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Ροντινέι: «Εχω μεγάλη ανθεκτικότητα για να ξεπερνάω τις δύσκολες στιγμές»

Ο Ροντινέι απολογήθηκε στους φίλους του Ολυμπιακού, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύω...
04:24 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Ράφα Μπενίτεθ μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Στουρμ Γκρατς: «Δείξαμε χαρακτήρα και καλή νοοτροπία»

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε το βράδυ της Πέμπτης (28/11) μια σπουδαία νίκη με 2-1 επί της Στουρμ...
04:16 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Μάρκο Νίκολιτς: «Μπράβο στους παίκτες – Δεν είναι ανησυχητικά τα νέα για τον Ζίνι, αλλά μείναμε με έναν φορ»

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Φιορεντίνα και πήρε μια πολύτιμη νίκη με...
01:25 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Βαθμολογία UEFA: Βραδιά… όνειρο για το ελληνικό ποδόσφαιρο – Πλησίασε κι άλλο την Τσεχία η Ελλάδα

Η αγωνιστική δράση της Πέμπτης έφερε σημαντικά οφέλη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Παναθ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»