Ημερίδα: Ο ρόλος του Χριστιανισμού σε μία Ευρώπη που αλλάζει – Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στο ΕΒΕΑ

Ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος του Χριστιανισμού σε μία Ευρώπη που αλλάζει» διοργανώνει το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, από τις 09.30 έως τις 14.00, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, αίθουσα Ερμής (Ακαδημίας 7, 10671 Αθήνα, 6ος όροφος). Η Ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Στόχος της εν λόγω Ημερίδας είναι η ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζει η Εκκλησία της Ελλάδος στην καλλιέργεια της Χριστιανικής κληρονομιάς της Ευρώπης και της αλληλοκατανόησης των λαών της στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, όπως αναφερόταν σε πρόσφατο ανακοινωθέν της Εκκλησίας της Ελλάδος, μετά τις εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τον μήνα Νοέμβριο.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το πρόγραμμα της ημερίδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

