Politico: Διώξεις για διεφθαρμένους αξιωματούχους ή καμία ένταξη στην ΕΕ – Το αυστηρό μήνυμα των Βρυξελλών στο Κίεβο

Οι Βρυξέλλες, σύμφωνα με το Politico, στέλνουν ένα αυστηρό μήνυμα στο Κίεβο: η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Δικαιοσύνης, Μάικλ ΜακΓκραθ, δήλωσε σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν θα υποστηρίξουν μια υποψήφια χώρα, όπως η Ουκρανία, να ενταχθεί στο μπλοκ των 27 μελών, εκτός αν μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στην κορυφή της κοινωνίας.

Όπως εξήγησε, η διαδικασία μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία είναι «ένα ταξίδι», αλλά πιστεύει ότι το Κίεβο κάνει «τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες» για να καταπολεμήσει τη διαφθορά και πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τις αρχές σχετικά με τις εξελίξεις.

Σε ερώτηση σχετικά με τη φερόμενο κλοπή περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων από τον τομέα ενέργειας της Ουκρανίας, με την έρευνα να επεκτείνεται σε υψηλόβαθμα πρόσωπα κοντά στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την κυβέρνησή του, ο ΜακΓκραθ τόνισε: «Πρέπει να υπάρχει, σε κάθε υποψήφια χώρα, ένα ισχυρό σύστημα για την αντιμετώπιση φερόμενων υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου. Χρειάζεται να υπάρχει ένα ισχυρό σύστημα για έρευνα και τελικά διώξεις και καταδίκες, και η επίδειξη ιστορικού αποτελεσματικότητας σε αυτόν τον τομέα είναι κάτι που απαιτούμε από όλα τα κράτη μέλη μας, και σίγουρα από εκείνα που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Μετά τις δηλώσεις ΜακΓκραθ, οι υπηρεσίες κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνες στα γραφεία του ισχυρότερου συμβούλου του Ζελένσκι, Αντρίι Γιερμάκ. Λίγο αργότερα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την παραίτησή του.

Η έρευνα αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για την Ουκρανία, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να πιέζει τον Ζελένσκι να αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία που ενδεχομένως να απαιτεί παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία.

Η Ουκρανία βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής αίτησης ένταξης στην ΕΕ, αν και η αντίθεση της Ουγγαρίας έχει καθυστερήσει την πρόοδο. Ο ΜακΓκραθ σημείωσε ότι «το ίδιο πρότυπο ισχύει για όλες τις υποψήφιες χώρες» και προσέθεσε ότι «η νομιμότητα και οι μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας προσχώρησης».

«Έχουμε μια πολύ ανοιχτή και ειλικρινή σχέση με τις ουκρανικές αρχές σχετικά με το τι απαιτείται», είπε. Αυτά τα πρότυπα κράτους δικαίου πρέπει να πληρούν όλες οι χώρες που εντάσσονται στην ΕΕ, και πρόσθεσε: «Αν δεν τα πληρούν, τότε δεν θα λάβουν υποστήριξη από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προχωρήσουν στο δρόμο της ένταξης».

Σε ερώτηση αν η Ουκρανία κάνει αρκετά, απάντησε: «Πιστεύω ότι καταβάλλουν τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες για να επιτύχουν το απαιτούμενο πρότυπο. Είναι ένα ταξίδι, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και παραμένουμε σε συνεχή επικοινωνία με τις ουκρανικές αρχές για θέματα που έρχονται στην προσοχή μας ή που δημοσιεύονται δημόσια».