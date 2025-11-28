Σαλαμίνα: Στη φυλακή η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της – Θα ζητήσει πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο

Δεν αποδέχεται η 46χρονη τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα, βάσει όσων υποστήριξε στην απολογία της, την Παρασκευή (28/11), στα δικαστήρια του Πειραιά, καθώς η δικηγόρος της ανέφερε ότι η εντολέας της «δεν θυμάται απολύτως τίποτα» από την ημέρα του εγκλήματος και ότι έχει «κενά μνήμης».

Λίγο πριν από τις 08:00, η κατηγορούμενη πέρασε το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Πειραιά συνοδεία τουλάχιστον δώδεκα αστυνομικών της ΔΟΕ, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Η απολογία ενώπιον του ανακριτή διήρκησε περίπου ενενήντα λεπτά.

Στη συνέχεια εμφανίστηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, με την κυρία Μαρούπα να τονίζει ότι «τα στοιχεία είναι ελλιπή» και ότι «δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε». Υποστήριξε επίσης πως «δεν προκύπτει χρήμα ως κίνητρο» και ότι «δεν διαφαίνεται μένος ή μίσος απέναντι στο θύμα». Η ίδια ανέφερε ότι η επικοινωνία με την εντολέα της δεν είναι πλήρης, καθώς η 46χρονη «τρέμει σύγκορμη εδώ και τρεις ημέρες» και έχει κενά μνήμης για τα οποία θα ζητηθεί ιατρική εξέταση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 46χρονη κατηγορούμενη δεν αποδέχεται τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της και υποστήριξε ότι «δεν θυμάται απολύτως τίποτα» από την ημέρα του εγκλήματος και ότι έχει «κενά μνήμης».

Όπως ανέφερε η συνήγορό της, η ίδια «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της», ενώ θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στη δικογραφία.

Οι ισχυρισμοί της 46χρονης δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα που αποφάσισαν την προφυλάκισή της.

«Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε» – Το συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη λίγο πριν δολοφονηθεί

Σε συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, καταγράφονται οι τελευταίες στιγμές της άτυχης 75χρονης, που δολοφονήθηκε από τα χέρια της 46χρονης νύφης της, η οποία για μέρες έπαιζε «θέατρο», προσποιούμενη ότι έγινε ληστεία.

Συγκεκριμένα, στο ηχητικό απόσπασμα που δημοσιεύει η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις», ακούγεται η άτυχη ηλικιωμένη να λέει αρχικά: «Πάρε ό,τι θέλεις μωρέ και φύγε», ενώ στη συνέχεια λέει «γιατί μωρέ παιδί μου το κάνεις;». Στη συνέχεια επαναλαμβάνει: «Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε».

Στη συνέχεια, η άτυχη γυναίκα αναφέρει «παιδί μου έλα, δεν σε είδα, δεν σε ξέρω, φύγε αγάπη μου».

Επί 40 λεπτά βασάνιζε η 46χρονη την ηλικιωμένη

Σε άλλο ηχητικό απόσπασμα που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, από την στιγμή που η δολοφόνος μπαίνει στο δωμάτιο με το πρόσωπό της καλυμμένο και ενώ έχει αλλάξει τη φωνή της , σύμφωνα με το Mega, λέει στην 75χρονη:

Κατηγορούμενη: Πού είναι τα λεφτά; Πες πού είναι;

75χρονη: Τι θέλεις αγόρι μου; Να με σκοτώσεις; (ακούγεται χτύπημα)

Παίρνει ένα γυάλινο μπουκάλι που βρήκε στο δωμάτιο και την χτυπά στο κεφάλι. Η 75χρονη εκλιπαρεί για τη ζωή της.

75χρονη: (επιφώνημα πόνου)… Σε παρακαλώ, εκεί τα έχω, πήγαινε.

Ακούγεται ένα ακόμη σφοδρό χτύπημα και η ηλικιωμένη που σφαδάζει από τον πόνο. Κι ύστερα, η παράκλησή της.

75χρονη: Αμαρτία είναι, σε παρακαλώ… (ακούγεται χτύπημα)

Μοιάζει αποφασισμένη να πάρει αυτό που θέλει, αλλά ακόμα κι όταν το θύμα τής δείχνει πού θα βρει τα λεφτά, εκείνη συνεχίζει να τη βασανίζει.

75χρονη: (επιφώνημα πόνου)… εκεί πέρα έχει εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες, εκεί είναι η τράπεζα, παρ’ την και φύγε.

Της δείχνει το σημείο που κρύβει τα χρήματα, πιθανότατα στο βοηθητικό τραπεζάκι. Όμως η 46χρονη αντί να τα πάρει και να φύγει, πάει στην κουζίνα και, όπως τουλάχιστον αρχικά έχει ομολογήσει, παίρνει ένα μαχαίρι και αρχίζει να την καρφώνει.

75χρονη: (επιφώνημα πόνου)… Σταμάτα ρε παιδί μου! Σταμάτα! (ακούγεται χτύπημα)

Η γυναίκα ρωτούσε επίμονα ένα γιατί. Δεν μπορούσε να καταλάβει το μίσος, το μένος και τον σκοπό του ανθρώπου που είχε απέναντί της αφού του είχε δώσει αυτό που ζητούσε.

75χρονη: Αφού στα έδωσα, φύγε! Να με σκοτώσεις θες; Πες μου! (ακούγεται χτύπημα) Γιατί; Γιατί; Γιατί; Φτάνει! Βοήθεια!

Δίχως έλεος, της έδωσε την χαριστική βολή ενώ άκουγε την 75χρονη να ψάλλει το «Πάτερ Ημών» τις τελευταίες της στιγμές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ηχητικό διάρκειας 37 λεπτών που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, η 75χρονη ακούγεται να προσφωνεί πολλές φορές την δράστιδα ως αγόρι μου, κάτι που επιβεβαιώνει πως το θύμα ποτέ δεν αντιλήφθηκε πως μπροστά του είχε μία γυναίκα και μάλιστα τη νύφη της.

Η αντίδραση της οικογένειας του θύματος – «Η δολοφονία ήταν οργανωμένη»

Η δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, Κατερίνα Τσιόνα, αμφισβήτησε πλήρως τους ισχυρισμούς περί ελλιπών στοιχείων, τονίζοντας ότι στη δικογραφία υπάρχουν το 38λεπτο ηχητικό ντοκουμέντο, οπτικά ντοκουμέντα από κάμερες καθώς και χρονολογημένη καταγραφή των κινήσεων της κατηγορούμενης πριν και μετά το έγκλημα.

Όπως σημείωσε, «η δράση της δεν ήταν αποτέλεσμα έκρηξης θυμού, αλλά απολύτως οργανωμένη». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προηγούμενη ομολογία της 46χρονης είχε γίνει «με όλες τις νόμιμες διατυπώσεις» και περιείχε «λεπτομέρειες που ούτε το ηχητικό δεν θα μπορούσε να δώσει».

Η οικογένεια του θύματος παραμένει συντετριμμένη. «Χθες έκλαιγαν με αυτά που άκουσαν. Η μητέρα τους πέρασε 20 δραματικά λεπτά παρακαλώντας για τη ζωή της», ανέφερε η δικηγόρος, προσθέτοντας ότι ανέμεναν από τη σημερινή απολογία «μια εξήγηση».