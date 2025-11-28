Αθήνα: Τους έπιασαν να παίζουν «φρουτάκια» σε κατάστημα – 4 συλλήψεις, ανάμεσά τους και η ιδιοκτήτρια – ΦΩΤΟ 

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης, 26 Νοεμβρίου 2025, στην Αθήνα, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός του οποίου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων, οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση με τη συνδρομή επιχειρησιακής ομάδας της Δ.Α.Ο.Ε., κατά την οποία ελέγχθηκε το εν λόγω κατάστημα και συνελήφθησαν 4 άτομα και συγκεκριμένα η ιδιοκτήτρια, η προσωρινά υπεύθυνη και 2 πελάτες.

Όπως προέκυψε, η προσωρινά υπεύθυνη ενεργώντας και για λογαριασμό της ιδιοκτήτριας, επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων τύπου «φρουτάκια» στους ανωτέρω πελάτες.

Συνολικά από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

  • -16- ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το ανάλογο περιφερειακό υλικό,
  • κέντρο ελέγχου και διαχείρισης –server, αποτελούμενος από κεντρική μονάδα με το ανάλογο περιεφερειακό υλικό,
  • -5- κάμερες επιτήρησης, μία οθόνη και
  • το ποσό των -890- ευρώ.

Περαιτέρω, από τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στο κατάστημα, διαπιστώθηκε ότι αυτό στερούνταν σχετικής γνωστοποίησης λειτουργίας, ενώ και οι κάμερες επιτήρησης λειτουργούσαν άνευ σχετικής αδείας.

Σε βάρος των συλληφθέντων, σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση των νομοθεσιών για τα παίγνια και τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και του νόμου για τους αλλοδαπούς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε φωτογραφίες: 

