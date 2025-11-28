Γερμανός ΥΠΕΞ: Η Τουρκία πρέπει να ενταχθεί στο SAFE – Είναι προς όφελος όλων να ενισχυθεί η συνεργασία με την ΕΕ

Στενότερη αμυντική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, «έναν σημαντικό γεωστρατηγικό εταίρο», μέσω του προγράμματος SAFE, ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, μετά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, ενώ, αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, έκανε λόγο για την ανάγκη «να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο», τονίζοντας ωστόσο ότι για την ένταξη μιας χώρας ισχύουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.

Η ΕΕ «παραμένει ο στρατηγικός στόχος της Τουρκίας», δήλωσε ο κ. Φιντάν, εκφράζοντας ταυτόχρονα την απογοήτευσή του για τη «στασιμότητα» στις διαπραγματεύσεις.

«Η Τουρκία έχει γίνει βασικός γεωστρατηγικός εταίρος σε πολλούς τομείς», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ, αναφερόμενος στον ρόλο της Άγκυρας στην Ουκρανία και στη Γάζα και πρόσθεσε ότι θα ήθελε να ανοίξει «ένα νέο κεφάλαιο» με την ΕΕ.

Είναι προς το συμφέρον και της Γερμανίας «να ενισχύσει τη συνεργασία ΕΕ – Τουρκίας», ανέφερε, «τα κριτήρια της Κοπεγχάγης ωστόσο για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου είναι μη διαπραγματεύσιμα και οι απαιτήσεις παραμένουν δεσμευτικές ως προϋπόθεση» ένταξης, υπογράμμισε.

«Αν η Τουρκία θέλει να ενταχθεί στην ΕΕ ως εταίρος του ΝΑΤΟ, τότε θα έχει έναν αξιόπιστο και φιλικό εταίρο στη Γερμανία, αλλά τώρα είναι η σειρά της Άγκυρας να υπογραμμίσει την πρόθεσή της να ακολουθήσει αυτή την πορεία – και η ΕΕ όμως πρέπει να προσεγγίσει την Τουρκία και να ενδυναμώσει τον δίαυλο επικοινωνίας», διευκρίνισε.

Η Τουρκία, επισήμανε, έχει εξελιχθεί σε βασικό εταίρο σε πολλούς τομείς, είναι μακροχρόνιος και αξιόπιστος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα νέα αμυντικά προγράμματα της ΕΕ.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι το πρόγραμμα SAFE της ΕΕ πρέπει να είναι ανοιχτό στην Τουρκία και τη Βρετανία ως σημαντικούς εταίρους του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, σημείωσε μάλιστα ότι «βρισκόμαστε σε εποικοδομητικές συνομιλίες για αυτό το θέμα».

Η Τουρκία, υποστήριξε, «ήταν πάντα ένας πολύ αξιόπιστος και σταθερός εταίρος του ΝΑΤΟ και ως γερμανική κυβέρνηση επιδιώκουμε να αναβαθμίσουμε τη διμερή μας σχέση σε νέο επίπεδο και ειδικότερα να ενισχύσουμε την πτυχή της ασφάλειας».

Η στενή σχέση με τη Γερμανία υπάρχει τώρα και για έναν επιπλέον λόγο, τη νέα γεωστρατηγική πραγματικότητα, είπε ο Γιόχαν Βάντεφουλ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο στρατηγικός στόχος της Τουρκίας και θα προσπαθήσουμε να εκπληρώσουμε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις», δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Φιντάν και ανέφερε ότι τα κριτήρια ένταξης δεν αποτελούν εμπόδιο.

«Πρέπει να τηρούνται οι κανόνες του παιχνιδιού», είπε χαρακτηριστικά, αλλά εξέφρασε ταυτόχρονα και την απογοήτευση της Άγκυρας για τη «στασιμότητα» στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

«Όπου δεν υπάρχουν προβλήματα», δήλωσε, «θα πρέπει να μπορούμε να προχωρήσουμε».

