Κρεμλίνο: Παρέλαβε το νέο ειρηνευτικό πλαίσιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Επαφές Γουίτκοφ με Πούτιν την επόμενη εβδομάδα

Φωτογραφία αρχείου: Evgenia Novozhenina / Reuters

Η Ρωσία παρέλαβε αυτό που οι ΗΠΑ και το Κίεβο ονόμασαν «επικαιροποιημένο και βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και θα το συζητήσει την ερχόμενη εβδομάδα, επιβεβαίωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι το περίγραμμα σχεδίου ειρηνευτικών προτάσεων που συζητήθηκε από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία στη Γενεύη θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά σημείωσε ότι, αν αυτό δεν συμβεί, η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμάει.

«Οι λεπτομέρειες αυτές μας διαβιβάστηκαν, ναι, και θα γίνει μια συζήτηση στη Μόσχα την ερχόμενη εβδομάδα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να έχει συνομιλίες στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα με τον Πούτιν σχετικά με τις προτάσεις.

Ερωτηθείς ακριβώς πότε θα γίνουν οι συνομιλίες αυτές, ο Πεσκόφ απάντησε ότι το Κρεμλίνο θα ενημερώσει τους δημοσιογράφους.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας σημείωσε εξάλλου ότι η Ρωσία θέλει να προχωρήσει προς την ειρήνευση στην Ουκρανία παρά την πεποίθησή της ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν είναι νόμιμος ηγέτης του Κιέβου.

Ο Πούτιν δηλώνει ότι η ουκρανική ηγεσία έχει χάσει τη νομιμότητά της καθώς έχει λήξει η προεδρική θητεία του Ζελένσκι. Η Ουκρανία δηλώνει ότι δεν μπορεί να διεξαγάγει νέες εκλογές καθώς τελεί υπό στρατιωτικό νόμο και υπερασπίζεται το έδαφός της από τη ρωσική εισβολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

