Κακοκαιρία Adel: Πλημμύρισαν καταστήματα στη Μυτιλήνη – Προβλήματα στο οδικό δίκτυο από την έντονη χαλαζόπτωση – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κακοκαιρία adel, Μυτιλήνη, Λέσβος

Μια πρωτοφανής σε ένταση για τα δεδομένα της Λέσβου χαλαζόπτωση έπληξε στις 2.00 σήμερα το μεσημέρι το νησί δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα τόσο στην πόλη της Μυτιλήνης όσο και σε κωμοπόλεις και χωριά ιδιαίτερα της Δυτικής Λέσβου.

Ήταν τόσο μεγάλος ο όγκος του χαλαζιού που έφραξαν φρεάτια με αποτέλεσμα την άμεση συσσώρευση υδάτων. Τα γύρω από την αγορά της Μυτιλήνης στενά μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ πολλά καταστήματα πλημύρισαν. Προβλήματα δημιουργήθηκαν και στην μετακίνηση των μαθητών που μόλις είχαν σχολάσει από τα σχολεία τους.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι μεγάλοι όγκοι νερού που κατεβαίνουν από τα βουνά δημιουργούν προβλήματα και στο οδικό δίκτυο του νησιού και ιδιαίτερες δυσκολίες στους οδηγούς.

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν να μετακινούνται και, αν αυτό είναι αναγκαίο, να οδηγούν με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Δείτε φωτογραφίες που έστειλαν αναγνώστες του enikos.gr:

Κακοκαιρία adel, Μυτιλήνη, Λέσβος Κακοκαιρία adel, Μυτιλήνη, Λέσβος

Δείτε φωτογραφίες από το lesvosnews:

Κακοκαιρία adel, Μυτιλήνη, Λέσβος

Κακοκαιρία adel, Μυτιλήνη, Λέσβος

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζώντας με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Τρώτε τυρί; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνό σας για άνοια – Νέα μελέτη απαντά

Ανελκυστήρες: Λήγει σε δύο ημέρες η απογραφή, τσουχτερά πρόστιμα εάν δεν δοθεί παράταση – Τι εξετάζεται

Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση – Τα λάθη που «κοστίζουν»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:01 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε» – Συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη λίγο πριν δολοφονηθεί 

Σε συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, καταγράφονται οι τελε...
16:50 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Ημερίδα: Ο ρόλος του Χριστιανισμού σε μία Ευρώπη που αλλάζει – Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στο ΕΒΕΑ

Ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος του Χριστιανισμού σε μία Ευρώπη που αλλάζει» διοργανώνει το Γραφείο τ...
16:20 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Δυστύχημα σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο δικαστήριο καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του 19χρονου 

Στην υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, βίντεο αποτυπώ...
16:15 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Τέμπη-Δίκη για διαχείριση βιντεοληπτικού υλικού: Διακοπή για τις 19 Δεκεμβρίου λόγω ακαταλληλότητας της αίθουσας

Στις 19 Δεκεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για την διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού στην υπόθεσ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»