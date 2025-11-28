Telegraph: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να αναγνωρίσει ουκρανικά εδάφη ως ρωσικά

Enikos Newsroom

διεθνή

Telegraph: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να αναγνωρίσει ουκρανικά εδάφη ως ρωσικά
Φωτογραφία: Reuters

Η βρετανική εφημερίδα The Telegraph αποκαλύπτει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσανατολίζεται στην αναγνώριση κατεχόμενων ουκρανικών εδάφων ως ρωσικών, στο πλαίσιο συμφωνίας με τη Μόσχα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει στείλει τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα, ώστε να μεταφέρουν απευθείας την πρόταση στον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το σχέδιο προβλέπει αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία και σε άλλα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη – μια κίνηση που «σπάει» την παραδοσιακή διπλωματική γραμμή των ΗΠΑ, αλλά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «αναμένεται να προχωρήσει παρά τις ανησυχίες των Ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου».

Ένας αξιωματούχος με γνώση των συζητήσεων δήλωσε: «Είναι όλο και πιο ξεκάθαρο ότι οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται για τη θέση των Ευρωπαίων. Λένε ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν».

Ο Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η νομική αναγνώριση από τις ΗΠΑ της Κριμαίας και των περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ ως ρωσικού εδάφους θα αποτελεί ένα από τα κομβικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ.

Την Παρασκευή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι έχει λάβει τη νέα στρατηγική για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία καταρτίστηκε μετά τις έκτακτες συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Γενεύη το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων, που είχε διαμορφώσει ο Γουίτκοφ έπειτα από συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους, πρότεινε την de facto αναγνώριση της Κριμαίας και των δύο ανατολικών περιοχών του Ντονμπάς, καθώς και de facto αναγνώριση των εδαφών που ελέγχει η Ρωσία πίσω από τη γραμμή πυρός στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια, ύστερα από μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Στη Γενεύη, Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές κατέληξαν σε νέο σχέδιο 19 σημείων, το οποίο χαρακτηρίζεται λιγότερο ευνοϊκό για τη Μόσχα. Ωστόσο, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές, οι αμερικανικές προτάσεις περί αναγνώρισης εδάφων εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στη στρατηγική τους για τον τερματισμό του πολέμου.

Το ουκρανικό Σύνταγμα απαγορεύει σε οποιονδήποτε πρόεδρο ή κυβέρνηση να παραχωρήσει εδάφη χωρίς να προηγηθεί πανεθνικό δημοψήφισμα.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γιερμάκ, και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Ρουστέμ Ουμέροφ, αναμένεται να ταξιδέψουν στη Φλόριντα για συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζώντας με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Τρώτε τυρί; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνό σας για άνοια – Νέα μελέτη απαντά

Ανελκυστήρες: Λήγει σε δύο ημέρες η απογραφή, τσουχτερά πρόστιμα εάν δεν δοθεί παράταση – Τι εξετάζεται

Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση – Τα λάθη που «κοστίζουν»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:10 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

ΕΕ: Η Τουρκία δεν προλαβαίνει να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE – «Χάνει την προθεσμία της 30ής Νοεμβρίου»

Στις 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για την κατάθεση των εθνικών σχεδίων των 19 κρατών-μελών π...
15:55 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Νίκαια Βιθυνίας: Το ιστορικό κοινό προσκύνημα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πάπα Λέοντα – «Ας ακούσουμε όλες τις φωνές των πιστών για ενότητα»

Στις 15:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας) άρχισε το κοινό προσκύνημα του Οικουμενικού Πατριάρχ...
15:03 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Live – Η ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πάπα Λέοντα στη Νίκαια Βιθυνίας

Σε απευθείας μετάδοση από τη Νίκαια της Βιθυνίας, όπου διαμορφώθηκε το Σύμβολο της Πίστεως (το...
12:35 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Χονγκ Κονγκ: Η επιχείρηση διάσωσης ματαιώθηκε με 128 νεκρούς και 200 αγνοούμενους – Οι ένοικοι είχαν διαμαρτυρηθεί για θέματα ασφαλείας

Οι ένοικοι του συμπλέγματος ουρανοξυστών στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο τυλίχτηκε στις φλόγες, στη ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»