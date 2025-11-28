Telegraph: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να αναγνωρίσει ουκρανικά εδάφη ως ρωσικά

Η βρετανική εφημερίδα The Telegraph αποκαλύπτει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσανατολίζεται στην αναγνώριση κατεχόμενων ουκρανικών εδάφων ως ρωσικών, στο πλαίσιο συμφωνίας με τη Μόσχα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει στείλει τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα, ώστε να μεταφέρουν απευθείας την πρόταση στον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το σχέδιο προβλέπει αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία και σε άλλα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη – μια κίνηση που «σπάει» την παραδοσιακή διπλωματική γραμμή των ΗΠΑ, αλλά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «αναμένεται να προχωρήσει παρά τις ανησυχίες των Ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου».

Ένας αξιωματούχος με γνώση των συζητήσεων δήλωσε: «Είναι όλο και πιο ξεκάθαρο ότι οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται για τη θέση των Ευρωπαίων. Λένε ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν».

Ο Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η νομική αναγνώριση από τις ΗΠΑ της Κριμαίας και των περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ ως ρωσικού εδάφους θα αποτελεί ένα από τα κομβικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ.

Την Παρασκευή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι έχει λάβει τη νέα στρατηγική για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία καταρτίστηκε μετά τις έκτακτες συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Γενεύη το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων, που είχε διαμορφώσει ο Γουίτκοφ έπειτα από συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους, πρότεινε την de facto αναγνώριση της Κριμαίας και των δύο ανατολικών περιοχών του Ντονμπάς, καθώς και de facto αναγνώριση των εδαφών που ελέγχει η Ρωσία πίσω από τη γραμμή πυρός στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια, ύστερα από μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Στη Γενεύη, Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές κατέληξαν σε νέο σχέδιο 19 σημείων, το οποίο χαρακτηρίζεται λιγότερο ευνοϊκό για τη Μόσχα. Ωστόσο, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές, οι αμερικανικές προτάσεις περί αναγνώρισης εδάφων εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στη στρατηγική τους για τον τερματισμό του πολέμου.

Το ουκρανικό Σύνταγμα απαγορεύει σε οποιονδήποτε πρόεδρο ή κυβέρνηση να παραχωρήσει εδάφη χωρίς να προηγηθεί πανεθνικό δημοψήφισμα.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γιερμάκ, και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Ρουστέμ Ουμέροφ, αναμένεται να ταξιδέψουν στη Φλόριντα για συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ μέσα στο Σαββατοκύριακο.