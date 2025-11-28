ΕΕ: Την επόμενη εβδομάδα η τελική πρόταση για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – «Κατανοούμε τις ανησυχίες»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σήμερα την απάντησή της σχετικά με την επιστολή του Βέλγου πρωθυπουργού, Μαρτ Ντε Βέβερ, προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, που προειδοποιεί ότι η αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Πάολα Πινό, επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει την επιστολή και ότι η Επιτροπή εξετάζει με προσοχή το θέμα και εργάζεται μαζί με όλα τα κράτη-μέλη και το Βέλγιο για τις επιλογές σχετικά με τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας για το 2026-2027.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου, «η Κομισιόν επεξεργάζεται το σχέδιο που έχει αποσταλεί στα κράτη-μέλη και στόχος είναι όλες οι θέσεις να είναι συμβατές με τις αποφάσεις που θα ληφθούν», ενώ αποκάλυψε ότι το νομικό κείμενο της τελικής πρότασης θα δοθεί τις επόμενες ημέρες.

Η κ. Πινό πρόσθεσε ότι πρόκειται για «αχαρτογράφητα νερά» και ότι κατανοεί τις ανησυχίες που υπάρχουν, ενώ οι αποφάσεις που θα ληφθούν πρέπει να είναι αποδεκτές από όλα τα κράτη-μέλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ