Υπουργείο Ανάπτυξης: Παράταση ως τις 30 Ιουνίου 2026 στην απογραφή ανελκυστήρων στο ψηφιακό Μητρώο

Σήφης Γαρυφαλάκης

οικονομία

ασανσέρ ανελκυστήρας

Με κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, προβλέπεται παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Τις τελευταίες εβδομάδες αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των ανελκυστήρων που έχουν απογραφεί, έχοντας πλέον ξεπεράσει τις 250.000.

Παράλληλα έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης με την ΠΟΜΙΔΑ και με τις εταιρίες τοποθέτησης και συντήρησης των ανελκυστήρων. Με την παράταση δίνεται επαρκής χρόνος, ώστε όλοι οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές ακινήτων, συντηρητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της απογραφής είναι εξαιρετικά απλή, διαρκεί μόλις 3-5 λεπτά και είναι εντελώς δωρεάν στη διεύθυνση: https://elevator.mindev.gov.gr.

Διευκρινίζεται επίσης ότι δεν προκύπτει καμία πρόσθετη ευθύνη για τους πολίτες που προβαίνουν στην απογραφή του ανελκυστήρα στο νέο σύστημα.

Η διαδικασία

Η ηλεκτρονική απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους ανελκυστήρες – ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποίησης ή τεχνικής κατάστασης – ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένοι ή και αν έχουν καταχωρηθεί στο παρελθόν σε άλλα Μητρώα και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026, από τους ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή εξουσιοδοτημένους συντηρητές και εγκαταστάτες.

Η απογραφή

Η απογραφή γίνεται μέσω της εισόδου στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet (ή με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης για τους υπεύθυνους λειτουργίας ενός δημόσιου κτιρίου) και απαιτεί τα εξής στοιχεία:

  • στοιχεία ιδιοκτήτη,
  • διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου,
  • διεύθυνση του κτιρίου που είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας,
  • αριθμός στάσεων,
  • έτος εγκατάστασης, καθώς και στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ανελκυστήρας αποκτά Μοναδικό Κωδικό Αναγνώρισης (UUID), ο οποίος θα τον συνοδεύει σε κάθε μεταγενέστερη διαδικασία συντήρησης, ελέγχου, ασφάλισης ή μεταβίβασης ακινήτου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζώντας με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Τρώτε τυρί; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνό σας για άνοια – Νέα μελέτη απαντά

Ανελκυστήρες: Λήγει σε δύο ημέρες η απογραφή, τσουχτερά πρόστιμα εάν δεν δοθεί παράταση – Τι εξετάζεται

Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση – Τα λάθη που «κοστίζουν»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:27 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

11 ερωτήσεις – απαντήσεις για τα 3,7 δισ. που καταβάλλονται στους αγρότες το 2025

Απαντήσεις σε 11 ερωτήματα σχετικά με τα 3,7 δισ. που καταβάλλονται στους αγρότες το 2025, δίν...
15:12 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

e- ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής δόσεων ρύθμισης και ασφαλιστικών εισφορών – Μέχρι πότε πρέπει να εξοφληθούν

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής δόσεων ρύθμισης και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του e- ...
11:32 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Πιερρακάκης: Άρχισαν οι πληρωμές για δικαιούχους επιστροφής ενοικίου

Περίπου 900.000 νοικοκυριά θα δουν από σήμερα να πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς του...
07:28 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Black Friday: Τι πρέπει να γνωρίζετε για να κάνετε πιο συμφέρουσες αγορές – Πότε θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Black friday σήμερα, και την τιμητική τους έχουν τα εμπορικά καταστήματα, τα οποία έχουν προχω...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»