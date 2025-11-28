Υπουργείο Ανάπτυξης: Παράταση ως τις 30 Ιουνίου 2026 στην απογραφή ανελκυστήρων στο ψηφιακό Μητρώο

Με κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, προβλέπεται παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Τις τελευταίες εβδομάδες αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των ανελκυστήρων που έχουν απογραφεί, έχοντας πλέον ξεπεράσει τις 250.000.

Παράλληλα έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης με την ΠΟΜΙΔΑ και με τις εταιρίες τοποθέτησης και συντήρησης των ανελκυστήρων. Με την παράταση δίνεται επαρκής χρόνος, ώστε όλοι οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές ακινήτων, συντηρητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της απογραφής είναι εξαιρετικά απλή, διαρκεί μόλις 3-5 λεπτά και είναι εντελώς δωρεάν στη διεύθυνση: https://elevator.mindev.gov.gr.

Διευκρινίζεται επίσης ότι δεν προκύπτει καμία πρόσθετη ευθύνη για τους πολίτες που προβαίνουν στην απογραφή του ανελκυστήρα στο νέο σύστημα.

Η διαδικασία

Η ηλεκτρονική απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους ανελκυστήρες – ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποίησης ή τεχνικής κατάστασης – ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένοι ή και αν έχουν καταχωρηθεί στο παρελθόν σε άλλα Μητρώα και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026, από τους ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή εξουσιοδοτημένους συντηρητές και εγκαταστάτες.

Η απογραφή

Η απογραφή γίνεται μέσω της εισόδου στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet (ή με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης για τους υπεύθυνους λειτουργίας ενός δημόσιου κτιρίου) και απαιτεί τα εξής στοιχεία:

στοιχεία ιδιοκτήτη,

διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου,

διεύθυνση του κτιρίου που είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας,

αριθμός στάσεων,

έτος εγκατάστασης, καθώς και στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ανελκυστήρας αποκτά Μοναδικό Κωδικό Αναγνώρισης (UUID), ο οποίος θα τον συνοδεύει σε κάθε μεταγενέστερη διαδικασία συντήρησης, ελέγχου, ασφάλισης ή μεταβίβασης ακινήτου.