Τέμπη-Δίκη για διαχείριση βιντεοληπτικού υλικού: Διακοπή για τις 19 Δεκεμβρίου λόγω ακαταλληλότητας της αίθουσας

Στις 19 Δεκεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για την διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού στην υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα διακοπής, προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη αίθουσα για τη διεξαγωγή της δίκης.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα larissanet.gr, για άλλη μια συνεδρίαση το δικαστήριο δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης, καθώς απασχόλησαν ζητήματα δικονομικής και πρακτικής φύσεως, όπως η αίθουσα και η διάταξη του διευθύνοντα του Πρωτοδικείου Λάρισας για ορισμό μέγιστου αριθμού ακροατών στην συγκεκριμένη υπόθεση.

Αρχικά οι συνήγοροι για την υποστήριξη της κατηγορίας αντέδρασαν για την αίθουσα, όπου εκδικάζεται η υπόθεση, καθώς τα έδρανα δεν επαρκούν για όλους τους συνηγόρους.

Το δικαστήριο τελικά διέκοψε για τις 19 Δεκεμβρίου ορίζοντας διαφορετική αίθουσα για την συνέχεια της δίκης.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι στην υπόθεση για τα εγκλήματα της υπεξαγωγής εγγράφων κατ’ εξακολούθηση, απείθειας, ηθικής αυτουργίας σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία σε απείθεια, είναι δύο πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της Interstar Security.

Πρόκειται για την υπόθεση με την μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου η εμπορευματική αμαξοστοιχία ξεκίνησε την πορεία της το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και για την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκους τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα.

Σημειώνεται πως στο δικαστήριο σήμερα παρόντες ήταν και οι τρεις κατηγορούμενοι.