e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου

Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Το χρηματικό ποσό των 81.760.000,00 ευρώ, θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 94.230 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 3 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 310.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Στις 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.450.000 ευρώ σε 34.350 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από 1 έως 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

