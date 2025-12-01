Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου: Λέοντες, ποντάρετε στον εαυτό σας με αυτοπεποίθηση

Τι θα συμβεί σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (1/12/2025)

Κριός

Κριέ, αυτή τη στιγμή νιώθεις σαν να έχει μπει στην τροχιά της ζωής σου μία βροχή μετεωριτών. Όλα συμβαίνουν γρήγορα και, γι’ αυτό, το καθήκον σου είναι να επιβραδύνεις στην αντίληψή σου για τα πράγματα.

Τη Δευτέρα, κοίταξε κάθε στιγμή και κάθε πρόταση με φρέσκο και νηφάλιο βλέμμα. Δεν αξίζει να απαντάς αμέσως «ναι» σε όλα όσα φαίνονται επείγοντα. Αν χρειάζεσαι μια παύση, κάνε την.

Η δύναμή σου σήμερα βρίσκεται στη διακριτικότητα, όχι στην ταχύτητα. Η μόνη συνήθεια που απειλεί την ανάπτυξή σου τώρα είναι η παρορμητικότητα που μεταμφιέζεται σε ένστικτο.

Ταύρος

Ταύρε, νέες ιδέες και όνειρα για να κερδίσεις χρήματα μπορεί να σε δελεάσουν. Ωστόσο, πριν τα κυνηγήσεις όλα ταυτόχρονα, ρώτα τον εαυτό σου σε τι μπορείς πραγματικά να δεσμευτείς χωρίς να θυσιάσεις τον εαυτό σου και τις επιθυμίες σου.

Τη Δευτέρα, μπαίνεις σε μια περίοδο όπου η βιωσιμότητα της καθημερινότητάς σου έχει μεγαλύτερη σημασία από την φιλοδοξία. Δεν έχει σημασία πόσα μπορείς να χτίσεις, αλλά πόσα μπορείς να δημιουργήσεις χωρίς να εξαντλήσεις τους εσωτερικούς σου πόρους.

Χαλάρωσε και διάλεξε με σύνεση. Ο μελλοντικός εαυτός σου σε παρακολουθεί.

Δίδυμος

Δίδυμοι, μπορεί να νιώθατε ότι για κάποιο διάστημα κολυμπούσατε σε συναισθηματικά ή διανοητικά βάθη, προσπαθώντας να βρείτε την κατεύθυνση σας. Τώρα, ξαφνικά, αποκτάτε δυναμική. Είναι σαν να έχετε αναπτύξει νέους μηχανισμούς που σας βοηθούν να πλοηγηθείτε στις προκλήσεις με στρατηγική.

Είσαι από τη φύση σου ένας άνθρωπος που αγαπάει την μεταμόρφωση και μάστερ των ρόλων και της ανανέωσης. Έτσι τη Δευτέρα, διάλεξε έναν ρόλο που θέλεις να εξερευνήσεις αυτή την εβδομάδα. Το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου δεν είναι κάτι που θα βρεις μπροστά σου. Είναι κάτι που θα δημιουργήσεις με τις πράξεις σου.

Καρκίνος

Καρκίνε, τη Δευτέρα, μπορείς να απαλλαγείς από τυχόν συναισθηματικά βάρη που κουβαλάς. Ο πλούτος σου προέρχεται από την αναγνώριση της εγγενούς αξίας σου.

Δεν βασίζεται σε ό,τι έχεις κάνει για τους άλλους ή σε ό,τι έχεις υπομείνει. Η αξία σου είναι αυτά που αποδίδεις εσύ στον εαυτό σου. Τιμήστε την ευαισθησία σας ως δύναμη και θέστε όρια τα οποία θα αποτελέσουν την αρχιτεκτονική για το μέλλον σας.

Λέων

Λέων, πόνταρε στον εαυτό σου με αυτοπεποίθηση που κάνει το σύμπαν να αναδιατάσσεται. Τη Δευτέρα, θέσε στόχους που φαίνονται τολμηροί. Άφησε τις επιθυμίες σου να είναι μεγάλες, έντονες και απόλυτα δικές σου. Μην ζητάς συγγνώμη και μην απολογείσαι γι’ αυτές.

Αυτή είναι η στιγμή που επιλέγεις το μονοπάτι που ταιριάζει με τον πραγματικό σου εαυτό, όχι με την εικόνα που οι άλλοι κατασκευάζουν για εσένα.

Παρθένος

Παρθένε, αν νιώθεις ένταση εξαιτίας αναστολών ή δισταγμών σήμερα, άφησε την να εκτονωθεί. Κάτι σου αποκαλύπτεται πέρα από τν επιφάνεια. Αν νιώθεις ότι τώρα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω σου, αυτό συμβαίνει επειδή όντως είναι.

Την 1η Δεκεμβρίου, θα πρέπει να κάνεις μια επιλογή: είτε να συνεχίσεις το γνωστό μονοπάτι σου είτε να αγκαλιάσεις το άγνωστο. Είσαι πιο οξυδερκής από ποτέ. Έχεις μια διαίσθηση που οι άλλοι υποτιμούν και είσαι έτοιμος για μια αλλαγή που θα σε ανυψώσει. Ποια ιστορία είσαι διατεθειμένος να ξεπεράσεις και να αφήσεις πίσω σου;

Ζυγός

Ζυγέ, ανακαλύπτεις ξανά τι έχει σημασία και τι ταιριάζει με τους σκοπούς και την ευχαρίστησή σου. Τη Δευτέρα, η σοφία έρχεται από χαλαρές συνομιλίες με φίλους ή ακόμη και από ανθρώπους που παρατηρείς στο κοντινό μπαρ.

Θα πρέπει να ψάξεις την σαφήνεια που αναζητάς. Δεν θα σου χαριστεί. Να θυμάσαι ότι ακόμη και οι γκουρού και οι μυστικιστές συλλέγουν τις απαντήσεις τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της ζωής τους.

Γι’ αυτό προχώρα και κάνε ένα βήμα τη φορά. Ο δρόμος σου διαμορφώνεται κάτω από τα πόδια σου καθώς προχωράς.

Σκορπιός

Σκορπιέ, δώσε προσοχή στο ρόλο προς τον οποίο νιώθεις μία έλξη. Δεν είναι τυχαίο.

Είσαι απαραίτητος. Η φωνή σου είναι σημαντική και πρέπει να ακουστεί σε κάθε χώρο που θεωρείς ότι πρέπει να ακουστεί. Η διαίσθησή σου φαίνεται να είναι πιο οξυδερκής από ό,τι αντιλαμβάνονται οι άλλοι.

Τη Δευτέρα, μην περιορίζεις τον εαυτό σου, μην αναβάλλεις και μην αμφισβητείς την αξία σου. Ανέλαβε τη θέση που σε περιμένει υπομονετικά να την διεκδικήσεις.

Τοξότης

Τοξότη, τα όνειρά σου μπορεί να φαίνονται πολύ μεγάλα αυτή τη στιγμή. Η απογοήτευσή σου, όμως, ενδέχεται να προέρχεται από την υποτίμηση της αξίας που έχουν τα μικρά και σταθερά βήματα.

Αν νιώθεις ότι έχεις μείνει πίσω, ότι οι στόχοι σου φαίνονται μακρινοί ή ότι το μυαλό σου ταλαντεύεται μεταξύ αισιοδοξίας και αμφιβολίας, αγκάλιασε τη δική σου φωνή τη Δευτέρα. Αυτή είναι η μόνη πυξίδα που χρειάζεσαι για να πάρεις απαντήσεις.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, τη Δευτέρα, άνοιξε την πόρτα στα τμήματα του εαυτού σου που σπάνια δείχνεις. Αυτά περιλαμβάνει την ευαισθησία σου που βρίσκεται κάτω από το στρατηγικό μυαλό σου αλλά και την πιο ονειροπόλα πλευρά σου που πιέζεται κάτω από την επιτυχία σου.

Οι σχέσεις ανθίζουν όταν επιτρέπεις στον εαυτό σου να είναι ορατός στην πληρότητά του. Τι χρειάζεσαι για να νιώσεις ότι σε κρατούν, σε αγαπούν, σε υποστηρίζουν; Ονόμασέ το. Ζήτα το χωρίς να ντρέπεσαι.

Θα εκπλαγείς από το πόσο γρήγορα οι άλλοι θα σου προσφέρουν αυτό που έχεις αρνηθεί στον εαυτό σου. Αυτή είναι μια μέρα για συναισθηματική επέκταση.

Υδροχόος

Υδροχόε, σήκωσε ψηλά το κεφάλι σου, τράβηξε τους ώμους σου προς τα πίσω και αποφάσισε να είσαι σήμερα παρών σε κάθε αλληλεπίδραση με ένα μείγμα περιέργειας και ανάλαφρης αυτοπεποίθησης.

Υπάρχει μαγεία στο να μην σκέφτεσαι υπερβολικά και να αφήνεις τις στιγμές να ξεδιπλωθούν χωρίς να προδιαγράφεις το σενάριο. Άσε την τύχη να σε φλερτάρει για να καλωσορίσεις νέες και ευχάριστες συναντήσεις χωρίς να τις πιέζεις. Μερικά πρόσωπα που συναντάς τώρα μπορεί να γίνουν σημαντικά αργότερα στην πορεία σου.

Ιχθύες

Ιχθύες, η προβολή σπάνια είναι άνετη για εσάς, αλλά είναι απαραίτητη τη Δευτέρα. Τα δημιουργικά σας έργα, οι ιδέες και τα οράματά σας απαιτούν ενίσχυση.

Μην αποφεύγετε τα φώτα της προσοχής των άλλων, γιατί δεν σας κυνηγούν τυχαία. Επιστρέψτε στην ιστορία της προέλευσής σας που διαμόρφωσε τη φωνή και την αποστολή σας. Κάνετε κάτι περισσότερο από το να συμμετέχετε σε μία κουλτούρα, τη διαμορφώνετε.