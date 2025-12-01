Ιταλία: Στην ΜΕΘ νοσηλεύεται η πρώην ΥΠΕΞ, Έμμα Μπονίνο

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιταλία: Στην ΜΕΘ νοσηλεύεται η πρώην ΥΠΕΞ, Έμμα Μπονίνο

Η Έμμα Μπονίνο, μία από τις πιο γνωστές φυσιογνωμίες της ιταλικής πολιτικής σκηνής και πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου της Ρώμης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 77χρονη πολιτικός αντιμετωπίζει σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας της.

Η Μπονίνο είχε απασχολήσει ξανά τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης πέρυσι, όταν ο Πάπας Φραγκίσκος την είχε επισκεφθεί στο σπίτι της στη Ρώμη, φέρνοντάς της ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα και σοκολάτες. Μάλιστα, η ίδια είχε δημοσιεύσει τότε μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι δυο τους φαίνονταν να κάθονται σε αναπηρικά αμαξίδια στην ηλιόλουστη βεράντα της.

Εκείνη την περίοδο, η Μπονίνο είχε δηλώσει ότι είχε αναρρώσει από μια μακροχρόνια μάχη οκτώ ετών με τον καρκίνο του πνεύμονα, γεγονός που είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη.

Σήμερα, η είδηση της νέας της περιπέτειας υγείας έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ιταλία, καθώς η Μπονίνο θεωρείται μια από τις πιο εμβληματικές φωνές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ευρωπαϊκής ενότητας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οργασμός: Γυναίκες αποκαλύπτουν τι τις κάνει να κορυφώσουν σίγουρα

Αντιγήρανση: 4 μυστικά για να κρατήσετε τα μάτια σας νεανικά, σύμφωνα με ειδικό

Μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό – «Δεν έχουν τιμωρητικό αλλά πρακτικό πρόσημο» λέει το υπουργείο Μεταφορών

Νέο επίδομα ανεργίας με έως 1.295 ευρώ για όλους – Τι αλλάζει και από πότε

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:56 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

SIPRI: Ρεκόρ πωλήσεων όπλων το 2024 – Αύξηση τζίρου 26% την τελευταία δεκαετία

Παρά τους συνεχιζόμενους πολέμους σε Ουκρανία και Λωρίδα της Γάζας και τα προβλήματα που αντιμ...
04:28 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Το πάγωμα των αιτήσεων ασύλου θα διαρκέσει πολύ μετά την επίθεση στην Ουάσιγκτον

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Κυριακή, ότι το πάγωμα των διαδικασιών χορήγησης ασύλου στις ΗΠΑ...
04:20 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ισαάκ Χέρτσογκ: Αναμένεται να ταξιδέψει στην Νέα Υόρκη – Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, αναμένεται να ταξιδέψει αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη...
03:35 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ισραήλ: Ο Ντόναλντ Τραμπ ίσως επιβάλει κυρώσεις σε ανώτατους δικαστικούς εάν ο Ισαάκ Χέρτσογκ δεν δώσει χάρη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Η ισραηλινή υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος, Ιντίτ Σίλμαν, κάλεσε τον πρόεδρο της χώρας,...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»