Ιταλία: Στην ΜΕΘ νοσηλεύεται η πρώην ΥΠΕΞ, Έμμα Μπονίνο

Η Έμμα Μπονίνο, μία από τις πιο γνωστές φυσιογνωμίες της ιταλικής πολιτικής σκηνής και πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου της Ρώμης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 77χρονη πολιτικός αντιμετωπίζει σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας της.

Emma Bonino è arrivata al Pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso. Da quanto sia apprende da fonti sanitarie è stato deciso di trasferirla nel reparto di terapia Intensiva https://t.co/bpzQE01DC9 pic.twitter.com/QyTw2YffTS — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 30, 2025

Η Μπονίνο είχε απασχολήσει ξανά τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης πέρυσι, όταν ο Πάπας Φραγκίσκος την είχε επισκεφθεί στο σπίτι της στη Ρώμη, φέρνοντάς της ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα και σοκολάτες. Μάλιστα, η ίδια είχε δημοσιεύσει τότε μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι δυο τους φαίνονταν να κάθονται σε αναπηρικά αμαξίδια στην ηλιόλουστη βεράντα της.

Εκείνη την περίοδο, η Μπονίνο είχε δηλώσει ότι είχε αναρρώσει από μια μακροχρόνια μάχη οκτώ ετών με τον καρκίνο του πνεύμονα, γεγονός που είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη.

Stamane, con enorme sorpresa e piena di emozione, Sua Santità mi ha fatto una graditissima visita.

Di Papa Francesco emerge sempre l’aspetto umano straordinario. Già dai presenti che ha voluto donarmi, un meraviglioso mazzo di rose e dei cioccolatini.

Sono rimasta molto… pic.twitter.com/8ldZ3K9Gwn — Emma Bonino (@emmabonino) November 5, 2024

Σήμερα, η είδηση της νέας της περιπέτειας υγείας έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ιταλία, καθώς η Μπονίνο θεωρείται μια από τις πιο εμβληματικές φωνές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ευρωπαϊκής ενότητας.