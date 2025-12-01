Βασίλης Σπανούλης: «Ελέγξαμε το ματς με υπομονή»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, σχολίασε τη νίκη της Εθνικής Ανδρών επί της Πορτογαλίας, αναγνωρίζοντας τα λάθη της «γαλανόλευκης», αλλά και την καλή δουλειά που έκανε η ομάδα στην αναμέτρηση.

Αναλυτικά:

«Κάναμε κάποια λάθη που μας πλήγωσαν, αλλά στη συνέχεια ελέγξαμε το ματς με υπομονή. Μοιράσαμε καλά την μπάλα, πάντα προσπαθούσαμε να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη. Έχουμε μια πολύ ταλαντούχα και παθιασμένη ομάδα, είμαι πολύ περήφανος για το πώς δουλέψαμε όλη αυτή τη βδομάδα, αλλά κυρίως για τις δύο νίκες που πετύχαμε. Η Πορτογαλία είναι καλή ομάδα, έκανε φανταστική δουλειά στο Ευρωμπάσκετ, παίζουν καλά σαν σύνολο και δεν ήταν εύκολο παιχνίδι για μας», είπε ο Έλληνας τεχνικός.

Από την πλευρά του, ο πρωταγωνιστής της επίθεσης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, πρόσθεσε: «Κρατάμε τη νίκη και συνεχίζουμε. Η Πορτογαλία είναι καλή και σκληρή ομάδα, παίζουν χρόνια μαζί και στο Ευρωμπάσκετ έδειξαν πολύ καλό πρόσωπο. Στο τέλος παίξαμε άμυνα, στο τέλος βρήκαμε ρυθμό και βάλαμε κάποια εύκολα καλάθια, ενώ ο Ναζ έβαλε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο. Τη θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη. Το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε. Ο κόουτς ήταν χαρούμενος για την εικόνα που δείξαμε, είχαμε και πάλι πολλές ασίστ και δείχνουμε ότι είμαστε εδώ. Θέλουμε να προκριθούμε στο Παγκόσμιο».

«Ήταν δύσκολο παιχνίδι, πολύ σκληρό, αλλά μπορέσαμε να ανταποκριθούμε και να πάρουμε τη νίκη», τόνισε ο Βασίλης Τολιόπουλος και συνέχισε: «Ευχαριστούμε και τους Πελαργούς που μας ακολουθούν παντού και μας δίνουν μεγάλη δύναμη. Η Εθνική είναι καθήκον, θέλουμε να βοηθάμε την ομάδα να είναι παρούσα σε κάθε μεγάλο τουρνουά. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί στην άμυνα για μια ομάδα με τόσες λίγες προπονήσεις».

Τέλος, ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, δήλωσε: «Όταν ακολουθήσαμε τις αρχές μας και παίξαμε πιο ήρεμα, αποφύγαμε τα λάθη και καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη».

Ο τεχνικός της Πορτογαλίας, Μάριο Γκόμες, είπε στη συνέντευξη Τύπου: «Τι μας έλειψε για να κερδίσουμε; Εννιά πόντοι (γέλια). Είχα πει πριν το ματς ότι δεν έχουμε υποχρέωση να νικήσουμε την Ελλάδα, αλλά έχουμε την υποχρέωση να δώσουμε τα πάντα για τη νίκη. Μπορούσαμε να κερδίσουμε, δεν έχω τίποτα να προσάψω στους παίκτες μου, γιατί ήταν πολύ ανταγωνιστικοί και πάλεψαν ως το τέλος. Η ομάδα πίστεψε και έχει λόγους να πιστεύει πως μπορεί να κοιτάζει στα μάτια τέτοιες ομάδες, όπως η Ελλάδα, που είναι στις κορυφαίες στην Ευρώπη και τον κόσμο. Κάποια πράγματα μπορούσαμε να τα κάνουμε καλύτερα και μας τιμώρησαν σε κάθε λάθος. Δεν μπορούσαμε να παίξουμε όσο οργανωμένα θέλαμε στην επίθεση και να βρούμε καλά σουτ, αλλά τα παιδιά προσπάθησαν ως το τέλος και ακόμη και μέχρι το τελευταίο τρίλεπτο ήμασταν μέσα στο ματς. Είναι μια διαδικασία για μας και προοδεύουμε. Όταν αναγκάζουμε την Ελλάδα να κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια για να κερδίσει, δείχνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα, άξιζε να κερδίσει».

Από την πλευρά των παικτών, ο Ράφαελ Λισμπόα, δήλωσε: «Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, αλλά η Ελλάδα ήταν καλύτερη από μας στις λεπτομέρειες. Έπαιξε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, κατέστρεψε τα plays μας και δεν μπορέσαμε να βρούμε σκορ. Δείξαμε χαρακτήρα, δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, αλλά είναι ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια για μας. Η ελληνική ομάδα ανέβασε την πίεσή της πάνω στην μπάλα, έβαλε κάποια μεγάλα σουτ και έλεγξε το παιχνίδι στο τέλος».