Ισραήλ: Ο Ντόναλντ Τραμπ ίσως επιβάλει κυρώσεις σε ανώτατους δικαστικούς εάν ο Ισαάκ Χέρτσογκ δεν δώσει χάρη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Η ισραηλινή υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος, Ιντίτ Σίλμαν, κάλεσε τον πρόεδρο της χώρας, Ισαάκ Χέρτσογκ, να χορηγήσει προεδρική χάρη στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι, εάν δεν το πράξει, ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αναλάβει δράση, ακόμη και με κυρώσεις σε ανώτερους δικαστικούς.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο i24 News, η Σίλμαν ανέφερε πως ο Αμερικανός ηγέτης «ήταν απολύτως σαφής» ως προς τη θέση του. Όπως εξήγησε, σε επιστολή που απέστειλε ο Τραμπ, εξέφρασε την άποψη ότι ο Χέρτσογκ πρέπει να προχωρήσει στη χάρη του Νετανιάχου για λόγους ενότητας και σταθερότητας.

«Τώρα ο πρόεδρος Χέρτσογκ πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να πάρει μια απόφαση για το καλό της ασφάλειας του Ισραήλ», δήλωσε χαρακτηριστικά η υπουργός. Και συνέχισε: «Αν δεν ξέρει πώς να ενεργήσει προς όφελος της χώρας και της ενότητας του έθνους, τότε ναι, ο πρόεδρος Τραμπ ίσως αναγκαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα». Σύμφωνα με τη Σίλμαν, αυτά τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν «κυρώσεις και άλλα βήματα» σε βάρος υψηλόβαθμων δικαστικών λειτουργών που εμπλέκονται στη δίκη του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η τοποθέτησή της ήρθε μία ημέρα μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος χάριτος από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τον πρόεδρο Χέρτσογκ, σε μια προσπάθεια να δοθεί τέλος στη μακρόχρονη δίκη του για υποθέσεις διαφθοράς, η οποία έχει προκαλέσει βαθιές πολιτικές εντάσεις στη χώρα.

Πηγή: Times of Israel