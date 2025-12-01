Ισραήλ: Ο Ντόναλντ Τραμπ ίσως επιβάλει κυρώσεις σε ανώτατους δικαστικούς εάν ο Ισαάκ Χέρτσογκ δεν δώσει χάρη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ: Ο Ντόναλντ Τραμπ ίσως επιβάλει κυρώσεις σε ανώτατους δικαστικούς εάν ο Ισαάκ Χέρτσογκ δεν δώσει χάρη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Η ισραηλινή υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος, Ιντίτ Σίλμαν, κάλεσε τον πρόεδρο της χώρας, Ισαάκ Χέρτσογκ, να χορηγήσει προεδρική χάρη στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι, εάν δεν το πράξει, ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αναλάβει δράση, ακόμη και με κυρώσεις σε ανώτερους δικαστικούς.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο i24 News, η Σίλμαν ανέφερε πως ο Αμερικανός ηγέτης «ήταν απολύτως σαφής» ως προς τη θέση του. Όπως εξήγησε, σε επιστολή που απέστειλε ο Τραμπ, εξέφρασε την άποψη ότι ο Χέρτσογκ πρέπει να προχωρήσει στη χάρη του Νετανιάχου για λόγους ενότητας και σταθερότητας.

«Τώρα ο πρόεδρος Χέρτσογκ πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να πάρει μια απόφαση για το καλό της ασφάλειας του Ισραήλ», δήλωσε χαρακτηριστικά η υπουργός. Και συνέχισε: «Αν δεν ξέρει πώς να ενεργήσει προς όφελος της χώρας και της ενότητας του έθνους, τότε ναι, ο πρόεδρος Τραμπ ίσως αναγκαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα». Σύμφωνα με τη Σίλμαν, αυτά τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν «κυρώσεις και άλλα βήματα» σε βάρος υψηλόβαθμων δικαστικών λειτουργών που εμπλέκονται στη δίκη του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η τοποθέτησή της ήρθε μία ημέρα μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος χάριτος από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τον πρόεδρο Χέρτσογκ, σε μια προσπάθεια να δοθεί τέλος στη μακρόχρονη δίκη του για υποθέσεις διαφθοράς, η οποία έχει προκαλέσει βαθιές πολιτικές εντάσεις στη χώρα.

Πηγή: Times of Israel

04:56 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

SIPRI: Ρεκόρ πωλήσεων όπλων το 2024 – Αύξηση τζίρου 26% την τελευταία δεκαετία

Παρά τους συνεχιζόμενους πολέμους σε Ουκρανία και Λωρίδα της Γάζας και τα προβλήματα που αντιμ...
04:28 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Το πάγωμα των αιτήσεων ασύλου θα διαρκέσει πολύ μετά την επίθεση στην Ουάσιγκτον

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Κυριακή, ότι το πάγωμα των διαδικασιών χορήγησης ασύλου στις ΗΠΑ...
04:20 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ισαάκ Χέρτσογκ: Αναμένεται να ταξιδέψει στην Νέα Υόρκη – Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, αναμένεται να ταξιδέψει αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη...
03:05 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Δήλωσε ότι θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας του – «Δεν ξέρω ποιο μέρος του σώματος εξετάστηκε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι είναι έτοιμος να δώσει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της μαγν...
