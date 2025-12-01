Ντόναλντ Τραμπ: Επιβεβαίωσε ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον Νικολάς Μαδούρο την περασμένη εβδομάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι είχε πρόσφατα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε μια περίοδο που οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν τεταμένες. Ο Μαδούρο κατηγορεί την Ουάσινγκτον πως χρησιμοποιεί τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» ως πρόσχημα για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, με στόχο –όπως λέει– την ανατροπή του καθεστώτος του.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος του, ο Τραμπ επιβεβαίωσε τη συνομιλία, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενό της. «Δεν θα πω αν πήγε καλά ή άσχημα. Ήταν μια τηλεφωνική κλήση», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το ρεπορτάζ της New York Times, που πρώτη αποκάλυψε την επικοινωνία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times και της Wall Street Journal, η συνομιλία πραγματοποιήθηκε στις αρχές του μήνα.

Απαντώντας στις ερωτήσεις για την πρόσφατη διαδικτυακή του προειδοποίηση σχετικά με τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι δεν σημαίνει επικείμενη στρατιωτική ενέργεια. «Μην βγάζετε συμπεράσματα», είπε, εξηγώντας πως «θεωρούμε τη Βενεζουέλα όχι και τόσο φιλική χώρα».

Την ίδια ημέρα, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην καταδίκη του πρώην προέδρου της Ονδούρας, Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, την οποία χαρακτήρισε «στημένη υπόθεση της κυβέρνησης Μπάιντεν». Όπως είπε, «του ζητήθηκε από την Ονδούρα» να χορηγήσει χάρη στον Ερνάντες, που εκτίει ποινή 45 ετών για διακίνηση ναρκωτικών. Ο Τραμπ σχολίασε χαρακτηριστικά: «Αν κάποιος πουλάει ναρκωτικά σε μια χώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι συλλαμβάνεις τον πρόεδρο και τον βάζεις στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του. Είπαν ότι ήταν στημένο από τον Μπάιντεν».

Ο Ερνάντες είχε καταδικαστεί το 2024 σε 45 χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 8 εκατομμυρίων δολαρίων, κατηγορούμενος ότι συνεργάστηκε με καρτέλ ναρκωτικών που μετέφεραν περισσότερους από 400 τόνους κοκαΐνης μέσω της Ονδούρας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκομίζοντας τεράστια χρηματικά ποσά σε δωροδοκίες για να ενισχύσει την πολιτική του επιρροή.

Ο Τραμπ είχε ήδη δηλώσει την πρόθεσή του να του δώσει «πλήρη και ολική χάρη», υποστηρίζοντας πως η δίωξή του συνδέεται με πολιτικά κίνητρα και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου της κυβέρνησης Μπάιντεν για να πλήξει συμμάχους του.

Η υπόθεση, όπως σημειώνουν αναλυτές, εντάσσεται στο πλαίσιο της αμερικανικής εκστρατείας κατά της διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική – μιας εκστρατείας που είχε ξεκινήσει επί προεδρίας Τραμπ. Στο πλαίσιο αυτής, η Ουάσινγκτον είχε χαρακτηρίσει τον Νικολάς Μαδούρο και στενούς του συνεργάτες ως μέλη «ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης», εντείνοντας τις πιέσεις για την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

Σύμφωνα με πολιτικούς παρατηρητές, η δίωξη του Ερνάντες αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική και τις κατηγορίες που διατυπώνει η Ουάσινγκτον απέναντι στο καθεστώς Μαδούρο, επιβεβαιώνοντας ότι οι ισορροπίες στην περιοχή της Καραϊβικής παραμένουν εύθραυστες και βαθιά πολιτικοποιημένες.

03:05 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

