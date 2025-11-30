Super League: Υπόθεση για… τρεις η κορυφή – Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός, στο -2 ο ΠΑΟΚ, στο -3 η ΑΕΚ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Super League: Υπόθεση για… τρεις η κορυφή – Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός, στο -2 ο ΠΑΟΚ, στο -3 η ΑΕΚ

Η μάχη για την κορυφή της Super League έχει πάρει «φωτιά», μετά τις μεγάλες εκτός έδρας νίκες του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν με νίκη από το Αγρίνιο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε στη Λιβαδειά, ενώ η «Ένωση» έφυγε με μεγάλο «διπλό» από τη Λεωφόρο, βάζοντας εκ νέου τρεις ομάδες στην κούρσα του πρωταθλήματος.

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3: Μεγάλο «διπλό» με χατ τρικ Γιόβιτς

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον στο +2 από τον ΠΑΟΚ και στο +3 από την ΑΕΚ, με τη διαφορά στις πρώτες θέσεις να παραμένει οριακή. Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής διαμόρφωσαν μια εικόνα όπου κάθε απώλεια μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Πρωταγωνιστές της αγωνιστικής ήταν τρεις σέντερ φορ που έκαναν τη διαφορά για τις ομάδες τους. Ο Ελ Κααμπί για τον Ολυμπιακό, ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και ο Γιόβιτς για την ΑΕΚ βρήκαν δίχτυα και οδήγησαν τις ομάδες τους σε σπουδαίες νίκες, που αλλάζουν τα δεδομένα στη βαθμολογία.

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή και 10 παίκτες ο Δικέφαλος του Βορρά

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός, μετά την ήττα με 2-3 από την ΑΕΚ μέσα στη Λεωφόρο, βλέπει πλέον την κορυφή να απομακρύνεται, αφού βρίσκεται στο -13 από την πρώτη θέση, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την υπόθεση τίτλος για τους «πράσινους».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ
ΟΦΗ – Βόλος 0-1
Άρης – ΑΕΛ Novibet 2-1
Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0
Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 0-1
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3

Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Ολυμπιακός 31
2 ΠΑΟΚ 29
3 ΑΕΚ 28
4 Λεβαδειακός 21
5 Βόλος 21
6 Παναθηναϊκός 18
7 Άρης 16
8 Κηφισιά 15
9 Παναιτωλικός 12
10 Αστέρας AKTOR 11
11 Ατρόμητος 9
12 ΟΦΗ 9
13 ΑΕΛ Novibet 7
14 Πανσερραϊκός 5

Σημείωση: Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1: Παρέμεινε στην κορυφή με Ελ Καμπί

Η επόμενη αγωνιστική (13η)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13η) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ
Ολυμπιακός – ΟΦΗ Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 5μμ
Βόλος – Κηφισιά Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 8.30μμ
Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 5μμ
ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 5.30μμ
ΠΑΟΚ – Άρης Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 7.30μμ
ΑΕΚ – Ατρόμητος Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 9μμ
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 6μμ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οργασμός: Γυναίκες αποκαλύπτουν τι τις κάνει να κορυφώσουν σίγουρα

Αντιγήρανση: 4 μυστικά για να κρατήσετε τα μάτια σας νεανικά, σύμφωνα με ειδικό

Μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό – «Δεν έχουν τιμωρητικό αλλά πρακτικό πρόσημο» λέει το υπουργείο Μεταφορών

Νέο επίδομα ανεργίας με έως 1.295 ευρώ για όλους – Τι αλλάζει και από πότε

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
23:53 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

«Μπλόκο» της Τσέλσι στην Άρσεναλ, βαθιά ανάσα για Λίβερπουλ – Η Μπέτις πήρε το ντέρμπι της Ανδαλουσίας, η Αταλάντα «βύθισε» κι άλλο την Φιορεντίνα

Το μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου δεν ανέδειξε νικητή, ωστόσο το αποτέλεσμα… ευνόησε τη Μάν...
23:05 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3: Μεγάλο «διπλό» με χατ τρικ Γιόβιτς

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ, η ΑΕΚ πέρασε από τη Λεωφ...
21:41 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή και 10 παίκτες ο Δικέφαλος του Βορρά

Αν και με παίκτη λιγότερο, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φύγει με τους τρεις βαθμούς από το «Λάμπρος Κατσ...
04:01 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Άρης: Απάντησε στην ΑΕΛ Novibet και τα… έβαλε με τον Λανουά

Η ΠΑΕ Άρης πέρασε στην αντεπίθεση, απαντώντας στην ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet για τη διαιτησία...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»