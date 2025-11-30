Super League: Υπόθεση για… τρεις η κορυφή – Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός, στο -2 ο ΠΑΟΚ, στο -3 η ΑΕΚ

Η μάχη για την κορυφή της Super League έχει πάρει «φωτιά», μετά τις μεγάλες εκτός έδρας νίκες του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν με νίκη από το Αγρίνιο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε στη Λιβαδειά, ενώ η «Ένωση» έφυγε με μεγάλο «διπλό» από τη Λεωφόρο, βάζοντας εκ νέου τρεις ομάδες στην κούρσα του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον στο +2 από τον ΠΑΟΚ και στο +3 από την ΑΕΚ, με τη διαφορά στις πρώτες θέσεις να παραμένει οριακή. Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής διαμόρφωσαν μια εικόνα όπου κάθε απώλεια μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Πρωταγωνιστές της αγωνιστικής ήταν τρεις σέντερ φορ που έκαναν τη διαφορά για τις ομάδες τους. Ο Ελ Κααμπί για τον Ολυμπιακό, ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και ο Γιόβιτς για την ΑΕΚ βρήκαν δίχτυα και οδήγησαν τις ομάδες τους σε σπουδαίες νίκες, που αλλάζουν τα δεδομένα στη βαθμολογία.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός, μετά την ήττα με 2-3 από την ΑΕΚ μέσα στη Λεωφόρο, βλέπει πλέον την κορυφή να απομακρύνεται, αφού βρίσκεται στο -13 από την πρώτη θέση, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την υπόθεση τίτλος για τους «πράσινους».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ ΟΦΗ – Βόλος 0-1 Άρης – ΑΕΛ Novibet 2-1 Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0 Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 0-1 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3

Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Ολυμπιακός 31 2 ΠΑΟΚ 29 3 ΑΕΚ 28 4 Λεβαδειακός 21 5 Βόλος 21 6 Παναθηναϊκός 18 7 Άρης 16 8 Κηφισιά 15 9 Παναιτωλικός 12 10 Αστέρας AKTOR 11 11 Ατρόμητος 9 12 ΟΦΗ 9 13 ΑΕΛ Novibet 7 14 Πανσερραϊκός 5

Σημείωση: Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

