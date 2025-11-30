Έκρηξη χειροβομβίδας στη Ρόδο: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 39χρονος επιλοχίας – Μήνυμα στήριξης από τον πατέρα του Ραφαήλ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Ρόδος, Έκρηξη, Χειροβομβίδας, Επιλοχίας

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, δίνει ο 39χρονος επιλοχίας, που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη της χειροβομβίδας σε πεδίο βολής στη Ρόδο, που στοίχισε τη ζωή στον 19χρονο Ραφαήλ.

Ο 39χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για 5η ημέρα. Ο τραυματίας πυροτεχνουργός διακομίστηκε στο 401 από το νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί τον χειρούργησαν και αφαίρεσαν θραύσματα από το σώμα του ώστε να γίνει με ασφάλεια η διακομιδή του στην Αθήνα με στρατιωτικό ελικόπτερο.

Στο πλευρό του 39χρνου τραυματία, που βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, είναι διαρκώς η σύζυγός του

«Ο Μιχάλης, από τον αγκώνα και κάτω έχασε το χέρι του. Ακρωτηριάστηκε αφού δεν μπορούσε να γίνει επικόλληση. Έχει τραύματα στον θώρακα και ένα οίδημα στο κεφάλι. Δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Μιχάλης βρίσκεται στα χέρια καλών γιατρών» είπε στον ΑΝΤ1 συγγενής του 39χρονου.

Μήνυμα στήριξης από τον πατέρα του Ραφαήλ στον 39χρονο

Την στήριξή του στον 39χρονο επιλοχία έστειλε μέσω του ΑΝΤ1 ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη.

«Εύχομαι να αναρρώσει γρήγορα το παλικάρι, να δει την οικογένειά του. Έχω σκοπό να τον επισκεφτώ. Μακάρι να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει στην οικογένειά του γερός και δυνατός. Να μην ξανά τύχει τίποτε άλλο σε άλλη οικογένεια» δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Μάνος Γαλυφιανάκης.

Που εστιάζουν οι έρευνες για την έκρηξη της χειροβομβίδας

Πυροτεχνουργοί και αξιωματικοί του Στρατού εστιάζουν την έρευνα προς τρεις κατευθύνσεις:

  1. Αστοχία υλικού
  2. Ανθρώπινο λάθος
  3. Κακόβουλη ενέργεια

«Κάθε φορά είναι και μαχαίρι στην καρδιά. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όσο πιο γρήγορα γίνεται για εμάς τόσο το καλύτερο για όλους μας» τόνισε ο πατέρας του 19χρονου.

«Δεν έχουμε μάθει ακόμη τίποτα για το πώς έγινε η αστοχία με τη χειροβομβίδα και πώς έγινε το δυστύχημα. Ο Μιχάλης έχει εμπειρία και είναι στην υπηρεσία εδώ και 19 χρόνια» ανέφερε συγγενής του 39χρονου επιλοχία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οργασμός: Γυναίκες αποκαλύπτουν τι τις κάνει να κορυφώσουν σίγουρα

Αντιγήρανση: 4 μυστικά για να κρατήσετε τα μάτια σας νεανικά, σύμφωνα με ειδικό

Δώρο Χριστουγέννων: Μέχρι πότε πρέπει να πληρωθείτε – Πώς να το υπολογίσετε

Ακίνητα: Ευνοϊκή ρύθμιση για αδήλωτα τετραγωνικά – Τι εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:41 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Κομμένη στα δύο η Ελλάδα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών: Κλειστή η ΠΑΘΕ και ο Ε65 – Επεισόδια, τραυματισμοί και συλλήψεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση, επεισόδια, τραυματισμοί και συλλήψεις σημειώθηκαν την πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων τω...
22:08 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 30/11/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2995  του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Κυριακής (30/11). Οι τυχεροί αριθμοί ε...
21:09 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Λάρισα: Διαμαρτυρία από αγρότες έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση – Ζητούν την απελευθέρωση των συναδέλφων τους

Έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, βρίσκεται αυτή την ώρα αντιπροσωπεία αγρ...
19:50 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Πιερρακάκης στους Irish Times: «Αλλάζουμε την οικονομία με τεχνολογία, ταλέντο και σταθερότητα» – Τι είπε για το Eurogroup

«Η Ιρλανδία προσφέρει ένα ισχυρό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτύχει μια ανοιχτή οικονομία πο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»