Έκρηξη χειροβομβίδας στη Ρόδο: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 39χρονος επιλοχίας – Μήνυμα στήριξης από τον πατέρα του Ραφαήλ

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, δίνει ο 39χρονος επιλοχίας, που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη της χειροβομβίδας σε πεδίο βολής στη Ρόδο, που στοίχισε τη ζωή στον 19χρονο Ραφαήλ.

Ο 39χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για 5η ημέρα. Ο τραυματίας πυροτεχνουργός διακομίστηκε στο 401 από το νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί τον χειρούργησαν και αφαίρεσαν θραύσματα από το σώμα του ώστε να γίνει με ασφάλεια η διακομιδή του στην Αθήνα με στρατιωτικό ελικόπτερο.

Στο πλευρό του 39χρνου τραυματία, που βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, είναι διαρκώς η σύζυγός του

«Ο Μιχάλης, από τον αγκώνα και κάτω έχασε το χέρι του. Ακρωτηριάστηκε αφού δεν μπορούσε να γίνει επικόλληση. Έχει τραύματα στον θώρακα και ένα οίδημα στο κεφάλι. Δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Μιχάλης βρίσκεται στα χέρια καλών γιατρών» είπε στον ΑΝΤ1 συγγενής του 39χρονου.

Μήνυμα στήριξης από τον πατέρα του Ραφαήλ στον 39χρονο

Την στήριξή του στον 39χρονο επιλοχία έστειλε μέσω του ΑΝΤ1 ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη.

«Εύχομαι να αναρρώσει γρήγορα το παλικάρι, να δει την οικογένειά του. Έχω σκοπό να τον επισκεφτώ. Μακάρι να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει στην οικογένειά του γερός και δυνατός. Να μην ξανά τύχει τίποτε άλλο σε άλλη οικογένεια» δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Μάνος Γαλυφιανάκης.

Που εστιάζουν οι έρευνες για την έκρηξη της χειροβομβίδας

Πυροτεχνουργοί και αξιωματικοί του Στρατού εστιάζουν την έρευνα προς τρεις κατευθύνσεις:

Αστοχία υλικού Ανθρώπινο λάθος Κακόβουλη ενέργεια

«Κάθε φορά είναι και μαχαίρι στην καρδιά. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όσο πιο γρήγορα γίνεται για εμάς τόσο το καλύτερο για όλους μας» τόνισε ο πατέρας του 19χρονου.

«Δεν έχουμε μάθει ακόμη τίποτα για το πώς έγινε η αστοχία με τη χειροβομβίδα και πώς έγινε το δυστύχημα. Ο Μιχάλης έχει εμπειρία και είναι στην υπηρεσία εδώ και 19 χρόνια» ανέφερε συγγενής του 39χρονου επιλοχία.