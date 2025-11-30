Κομμένη στα δύο η Ελλάδα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών: Κλειστή η ΠΑΘΕ και ο Ε65 – Επεισόδια, τραυματισμοί και συλλήψεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση, επεισόδια, τραυματισμοί και συλλήψεις σημειώθηκαν την πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων των αγροτών. Στη Νίκαια Λάρισας οι αγρότες επιχείρησαν να απωθήσουν τους αστυνομικούς και τελικά πέρασαν από τον παράδρομο κι έκλεισαν και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Στον Πλατύκαμπο, οι συγκεντρωμένοι αγρότες προσπάθησαν να σηκώσουν μία αστυνομική κλούβα που τους έκλεινε τον δρόμο αλλά και να μετακινήσουν ένα περιπολικό. Και στις δύο περιπτώσεις ακολούθησαν διαπληκτισμοί με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών.

Αποτέλεσμα των επεισοδίων ήταν να τραυματιστούν 4 συνολικά άτομα, δύο αγρότες και δύο αστυνομικοί, και η ΕΛΑΣ να προχωρήσει στην σύλληψη τριών αγροτών .

Στον δρόμο, εκτός από τους αγρότες στη Λάρισα, βρίσκονται και συνάδελφοί τους στην Καρδίτσα, την Ημαθία και τη Ροδόπη. Οι αγρότες, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πάνω από 800 τρακτέρ στη Νίκαια

Στη Νίκαια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αγροτών, τα τρακτέρ που έχουν παραταχθεί κι έχουν κλείσει τα δύο ρεύματα της ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ξεπερνούν τα 800.

Οι αγρότες κατάφεραν να περάσουν από παράδρομους και να ανέβουν τελικά στην Εθνική Οδό, τόσο από την προσυγκέντρωση στον Πλατύκαμπο όπου συμμετείχαν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς της Αγιάς, του Πλατύκαμπου και της Μαγνησίας καθώς και οι αγρότες από Τύρναβο, Ελασσόνα, Φάρσαλα και Λάρισα από την προσυγκέντρωση του κόμβου της Νίκαιας.

Είχε προηγηθεί ένταση, όταν οι αγρότες έσπρωχναν τις κλούβες για να περάσουν με τα τρακτέρ κανονικά από την Εθνική Οδό, με αποτέλεσμα να υπάρξουν συγκρούσεις και οι αστυνομικοί να απαντήσουν με εκτεταμένη χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Στα επεισόδια τραυματίστηκαν δύο αγρότες, ο ένας εξ αυτών αγροτοσυνδικαλιστής καθώς και δύο αστυνομικοί, που διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις. Το βράδυ της Κυριακής, αντιπροσωπεία αγροτών βρέθηκαν έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, και ζήτησαν να απελευθερωθούν οι συνάδελφοί τους.

Οι αγρότες, είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο και θα πραγματοποιήσουν το απόγευμα της Δευτέρας (στις 17:30) συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους.

Ιστορική στιγμή στην Καρδίτσα

Για πρώτη φορά, στις κινητοποιήσεις που γίνονται στην Καρδίτσα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα κατάφεραν να αποκλείσουν τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συγκεντρωμένοι αιφνιδίασαν την αστυνομία, που βρισκόταν στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις στις εισόδους και εξόδους του αυτοκινητοδρόμου Ε65, καθώς ανέβηκαν σε αυτόν από την πλευρά των Σοφάδων, του Προαστίου και της Ανάβρας.

Υπολογίζεται ότι στο σημείο βρίσκονται περίπου 1.000 τρακτέρ, σε μια μεγάλη κινητοποίηση με τους αγρότες να έχουν στήσει πρόχειρα παραπήγματα και να δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν εκεί έως ότου δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους.

Συμβολικός αποκλεισμός στο Καλπάκι

Στο Καλπάκι Ιωαννίνων, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του Νομού έχουν συγκεντρωθεί με τα τρακτέρ τους, προκειμένου να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Για δύο ώρες, μέχρι και τις οκτώ το βράδυ, πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου από τα τρακτέρ.

Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, με τους επαγγελματίες του κλάδου να δίνουν νέο «ραντεβού» αύριο την ίδια ώρα και πάλι στο Καλπάκι. Οι αγρότες της περιοχής τονίζουν και το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει για αυτούς, από τις καταστροφές στις καλλιέργειες του κάμπου της Λαψίστας λόγω της μη άρδευσης των καλλιεργειών κατά τη φετινή περίοδο.