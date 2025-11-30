Λάρισα: Διαμαρτυρία από αγρότες έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση – Ζητούν την απελευθέρωση των συναδέλφων τους

Έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, βρίσκεται αυτή την ώρα αντιπροσωπεία αγροτών που συμμετέχουν στο μπλόκο της Νίκαιας προκειμένου να ενημερωθούν για τους τρεις συναδέλφους τους που συνελήφθησαν το μεσημέρι κατά τη διάρκεια της έντασης και των επεισοδίων.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ένας εκ των συλληφθέντων, νοσηλεύεται ελαφρά τραυματισμένος σε Νοσοκομείο της Λάρισας.

Οι συγκεντρωμένοι ζητούν να αφεθούν ελεύθεροι συλληφθέντες αγρότες, ενώ απέκλεισαν την κυκλοφορία μπροστά από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας.