Μπλόκα αγροτών: «Υπάρχει σπάσιμο στο πλευρό του από το πόδι αστυνομικού» καταγγέλλει η κόρη του αγροτοσυνδικαλιστή που τραυματίστηκε

Στο νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος που τραυματίστηκε έπειτα από τα επεισόδια που ξέσπασαν στον κόμβο της Νίκαιας το μεσημέρι της Κυριακής 30 Νοεμβρίου.

Η κόρη του τραυματισμένου αγρότη, Ολίνα Σιδεροπούλου, μίλησε στο STAR για την κατάσταση του πατέρα της. «Μόλις γύρισα κι εγώ από το νοσοκομείο. Υπάρχει σπάσιμο στο πλευρό του από το πόδι ενός αστυνομικού, το οποίο τον ακουμπάει επάνω με δύναμη. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού και γιατί προήλθε αυτή η κίνηση. Είχα ενημερώσει επανειλημμένα ότι ο άνθρωπος είναι χειρουργημένος» είπε η Ολίνα Σιδεροπούλου,

Η ίδια περιέγραψε τις στιγμές της έντασης: «Εγώ είμαι σε μια απόσταση περίπου 500 μέτρων και βλέπω να συλλαμβάνουν τον πατέρα μου και τρέχω για να φωνάξω ότι ο άνθρωπος είναι χειρουργημένος. Σας παρακαλώ, αφήστε τον, λέω».

Όπως τόνισε, οι προσπάθειες για ειρηνική διέλευση από την Εθνική οδό μετατράπηκαν σε σοβαρό επεισόδιο: «Εκεί κάπου χάθηκε η ηρεμία που προσπαθήσαμε να περάσουμε, γιατί θέλαμε να το κάνουμε όλο αυτό ειρηνικά. Δεν είναι εικόνες που μας θυμίζουν κάτι θετικό, και ξαφνικά καταλήγουμε σε αυτές τις εικόνες».

Σχετικά με την κατάσταση της υγείας του πατέρα της, η Ολίνα Σιδεροπούλου δήλωσε: «Δεν θα μπορέσει να βγει από το νοσοκομείο. Έχει σπασμένο πλευρό και φρουρείται ήδη από την αστυνομία λόγω της καταγγελίας που εκκρεμεί. Πρέπει να δούμε αν θα κάνει χειρουργείο, καθώς έχει και θέμα με το έντερό του και έχει ειλεοστομία. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη και χρειάζεται παρακολούθηση».