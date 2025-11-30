Λάρισα: Στο νοσοκομείο αγροτοσυνδικαλιστής μετά τα επεισόδια με την αστυνομία

Επεισόδια σημειώθηκαν στο μπλόκο της Νίκαιας. Αγρότες με τα τρακτέρ τους έσπασαν το στηθαίο στον παράδρομο, μπήκαν στην εθνική οδό και έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά την ένταση, σύμφωνα με την ΕΡΤ υπήρξε και τραυματισμός αγροτοσυνδικαλιστή, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε ρίψη φωτοβολίδων κρότου λάμψης και χημικών.

Ο συνδικαλιστής σωριάστηκε στο οδόστρωμα και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες, ενώ στη στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Στο νοσοκομείο βρίσκεται ακόμη ένα άτομο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα onlarissa.gr

Ένταση επικράτησε και στον Πλατύκαμπο. Η παρουσία ισχυρών δυνάμεων των ΜΑΤ στο σημείο προκάλεσε άμεσα αντιπαραθέσεις, με λεκτικούς διαπληκτισμούς και έντονη πίεση προς την αστυνομία να απομακρύνει την κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, φράζοντας πλήρως τη διέλευση. Στο σημείο σημειώθηκαν εντάσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση χημικών, προκειμένου να απωθήσουν τους αγρότες που επιχειρούσαν να επεκτείνουν το μπλόκο. Σύμφωνα με πληροφορίες του έγινε και μία προσαγωγή αγρότη.