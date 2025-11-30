Βελόπουλος: Ο Πρωθυπουργός λέει ψέματα για “δισεκατομμύρια ευρώ” που θα δώσει στους αγρότες ενώ τους οφείλει από πέρυσι

«Είναι να απορεί κανείς με τον κύριο Μητσοτάκη που μόνος του “συσκέπτεται”, μόνος του αποφασίζει και μόνος του πανηγυρίζει επικαλούμενος νούμερα τα οποία για τους αγρότες είναι ανύπαρκτα», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Επισημαίνοντας στη συνέχεια ότι «ενώ οφείλει λεφτά στους αγρότες από πέρυσι, χρωστάει και τα τρέχοντα (καθώς τα έκλεψαν οι “γαλάζιες ακρίδες”) ρίχνει στο τραπέζι ανύπαρκτα νούμερα που ΘΑ δώσει, δείγμα της ανύπαρκτης κυβερνητικής πολιτικής στον πρωτογενή τομέα».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πρόσθεσε: «Ανύπαρκτη κυβέρνηση, ανύπαρκτος πρωθυπουργός λέει ψέματα για “δισεκατομμύρια ευρώ” που θα δώσει ενώ χρωστάει από πέρσι και το μόνο που είναι υπαρκτό είναι οι “γαλάζιες ακρίδες” που “έφαγαν” τα χρήματα των αγροτών και ακόμα δεν πήγαν φυλακή…».

«Ο πρωθυπουργός της φτώχειας της πείνας και των ψεμάτων, ο πλούσιος Έλληνας πρωθυπουργός, υποσχέθηκε επιστροφή ενοικίου για 900.000 ενοικιαστές και στις περισσότερες περιπτώσεις έδωσε 50 ευρώ», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας: «Υποσχέθηκε 50 ευρώ για κάθε παιδί και τα έκοψε εάν το ενοίκιο είναι πάνω από 800 ευρώ. Ας ζήσει λοιπόν ο πρωθυπουργός με τα 800 ευρώ».

Επίσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε: «Ο πλούσιος πρωθυπουργός να μας πει πώς είναι να ζεις ως φτωχός Έλληνας όταν ο πρωθυπουργός του είναι υπηρέτης των πλουτοκρατών και πολέμιος των φτωχών».

